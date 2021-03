Mirjam (47) verdiende goud geld als escortgirl, maar stopte: ‘Je doet jezelf geweld aan’

Zo helpt Google werknemers de coronacri­sis door: ‘Focus op veerkracht’

2 maart De coronacrisis bezorgt werknemers wereldwijd uitdagingen. Hoe kun je hen het beste helpen? Misschien kunnen we wat leren van topsporters, dacht Lauren Whitt van Google. Zelf sportte ze op hoog niveau en verdiepte ze zich in mentale weerbaarheid en sport. Deze kennis zet ze bij Google in om het personeel mentaal fit te houden.