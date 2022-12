‘Misschien is het goed om sommige hobby’s gewoon te laten voor wat ze zijn: leuke hobby’s’

Altijd maar weer krijgen we te horen dat we op zoek moeten naar onze passie, naar onze ‘Ikigai’ zoals het in Japan genoemd wordt. Dat je werk vindt waar je van houdt, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft én waarvoor je betaald krijgt. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar is gewoon onmogelijk. Waarom? Omdat betaald krijgen voor iets waarvan je houdt ervoor zorgt dat je het niet meer zo leuk vindt.

Ik sprak eens een man die had ontdekt dat hij stoepkrijten enorm leuk vond. Als zijn kinderen op bed lagen ging hij de straat op om mooie kunstwerken te maken. Hij hield van het gevoel van het krijt dat langzaam zijn kleur afgaf aan de stenen, hoe de straat er mooier van werd en de gesprekjes die hij had met voorbijgangers. Hij zegde zijn baan op en werd professioneel stoepkrijter. Hij werd gevraagd om straten en schoolpleinen op te fleuren, en workshops te geven. Maar, bekende hij: nu het een moetje was geworden, genoot hij er ook minder van.

Extrinsieke beloning

Sommige dingen doen we omdat we ze echt heel leuk vinden om te doen. We zijn dan ‘intrinsiek’ gemotiveerd. Dit is een onuitputtelijke bron. Intrinsieke motivatie zorgt dat we tijd maken in onze agenda en enthousiast zijn. Wanneer we daarentegen ergens een beloning voor krijgen, dan is dat een ‘extrinsieke’ motivatie. Zulke extrinsieke motivators zijn er in allerlei soorten en maten: geld, complimenten, prijzen.

Het stomme is: zo gauw je een extrinsieke beloning krijgt voor iets dat je intrinsiek leuk vond, dan gaat de lol er spontaan vanaf. Hoe dat kan? Dit zou te maken hebben met het ‘overjustification effect’. We bedenken vaak achteraf waarom we iets hebben gedaan. Staat ergens geen beloning tegenover, dan denken we: blijkbaar vind ik dit leuk om te doen, anders zou ik het niet doen. Maar als we ergens een beloning voor krijgen, dan denken we: ik doe dit puur voor het geld. Geen wonder dat we allemaal zo klagen over ons werk.

Mensen niet meer betalen voor hun werk; dat is natuurlijk geen optie. We hebben geld nodig om te leven en willen een eerlijke beloning voor onze inzet. Maar misschien is het goed om sommige hobby’s gewoon te laten voor wat ze zijn: leuke hobby’s.

