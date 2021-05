'Moordende concurrentie' voor stageplekken: zo val je op bij bedrijven

De meeste mbo- en hbo-studenten moeten voor hun opleiding een aantal weken stage lopen, dé kans om al je opgedane kennis in de praktijk te brengen. Bovendien kan een geslaagde stage je een voordeel geven op de arbeidsmarkt. Maar het vinden van een stageplek kan zeker in coronatijd lastig zijn.

,,De concurrentie is moordend. Veel studenten zijn nu op zoek naar een stageplaats’’, weet studiecoach Niels Bertschat (38) van hogeschool Tio in Amsterdam. ,,Je moet veel solliciteren om ergens binnen te komen. Stuur minimaal tien tot vijftien brieven naar bedrijven die je interesse hebben. Geef vooral niet op als je afwijzingen krijgt. Maar wees ook tevreden met je tweede of derde keus.’’

Leukste stageplekken

Om niet achter het net te vissen, moeten leerlingen op tijd beginnen met het zoeken van een stageplek. Een goede voorbereiding is volgens Bertschat heel belangrijk. ,,De leukste plekken zijn als eerste weg. Maar weet je nog helemaal niet wat je wilt, schrijf dan op wat je wel en niet leuk vindt. Heb je nog geen idee, denk dan aan de vakken die je het beste liggen en waarom. Wat geeft je energie?’’

Bertschat stelt dat studenten realistische verwachtingen moeten hebben. ,,Wees flexibel en stel je ook open voor andere functies. Stage lopen geeft je de kans om te experimenteren en fouten te maken. Je kan er ook achter komen dat je het juist helemaal niet leuk vindt. Dat is ook belangrijk.’’ Al moeten studenten niet vergeten dat een stage nooit alleen maar leuk kan zijn. ,,Er is altijd wel iets waar je tegenaan loopt. Dat geldt ook voor je toekomstige baan.’’

Stagiaires moeten zich volgens de studiecoach bovenal leergierig en gemotiveerd opstellen. ,,Ambitieus zijn is goed, maar overdrijf het niet. Verwacht niet dat je bij je eerste stage manager kunt worden. Geniet vooral van deze tijd, want het vliegt voorbij.’’

Volledig scherm Aischa Benerink © Privéfoto

‘Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken’

Aisha Benerink (17), eerstejaars Fashion Design en productmanagement aan Aventus. Loopt stage bij de Kledingbieb in Zutphen.

,,Zodra ik hoorde dat we dit jaar tien weken stage moesten lopen, ben ik gelijk gaan oriënteren. Om het ondernemerschap te leren wilde ik graag bij een kleine winkel meekijken en niet bij een grote modeketen. Ik had met meerdere mensen contact maar ze hadden helaas geen stagiaire nodig. Vanwege de coronamaatregelen wisten ze niet wanneer en hoe lang ze open mochten zijn.

Op Instagram kwam ik per toeval het account van de Kledingbieb tegen. Dat is een winkel waar je kleren kunt kopen én lenen. Vanwege het duurzame concept sprak het me erg aan. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de eigenaresse een berichtje gestuurd. We raakten aan de praat en toen vroeg ik haar of ik misschien stage mocht lopen bij haar bedrijf.

Ik ben inmiddels met mijn zesde stage week bezig en het bevalt me heel goed. De ene dag zijn we druk met social media bezig en shooten we outfits om op Instagram te posten. De andere dag maak ik de boel schoon, prijs ik kleding of geef ik stijladvies aan mensen in de winkel. Mijn stage geeft me een goed beeld hoe het er echt in een winkel aan toegaat. Het is leuker dan ik had verwacht.

Alleen door corona is het nog niet zo druk in de winkel. Ook het regenachtige weer werkt niet echt mee. Hopelijk komt dat over een paar weken. De drukte wil ik ook graag meemaken.’’

Volledig scherm Siem Tillema. © Privéfoto

‘Ze hebben me zelfs een baan aangeboden’

Siem Tillema (21), derdejaars International Communicatie aan de Hanze Hogeschool. Loopt stage bij Acquaint in Leeuwarden.

,,Het was flink zoeken om een stageplek te vinden. Grote bedrijven hadden wel vacatures staan, maar die kregen zoveel aanmeldingen. Daar was niet tussen te komen. Maar via een klasgenoot is het toch gelukt. Ze had een plek gevonden en dat bedrijf zocht nog een communicatiestagiair. En dat ben ik nu sinds februari dit jaar.

Als stagiair schrijf ik mede de nieuwsbrief, beheer ik de website en de social mediakanalen. Ook schrijf ik artikelen en maak ik video’s waarin ik klanten interview. Het was in het begin best even wennen. Door corona moest ik thuiswerken. Ik leerde mijn collega’s via Teams kennen. Maar inmiddels ken ik ze en weet ik precies bij wie ik moet zijn als ik een vraag heb. Al is dat toch anders dan op kantoor.

Gelukkig zijn mijn begeleiders heel tevreden met me. Ze hebben me zelfs een contract aangeboden. Dat had ik van tevoren nooit verwacht. Ik moet hierna nog een jaar naar school en daarnaast ga ik parttime bij Acquaint aan de slag. Ik krijg alle ruimte om mezelf hier te ontwikkelen. De focus van mijn werk blijft liggen op contentcreatie.’’

