Nog geen kilometer voor dit transportbedrijf gereden, maar al een bonus van 2500 euro op zak

Zesde generatie

„We zijn een familiebedrijf dat in 2022 160 jaar bestaat. Harmen is al de zesde generatie, die bij Brinks Transport aan het roer staat. Hij is vooral de man van de praktijk, ik meer van de theorie en we vullen elkaar als stel perfect aan. Op dit moment hebben we 260 mensen in vaste dienst, waarvan circa 70 chauffeurs. Dat is nu een mooie bezetting en gelukkig kennen we weinig verloop in ons personeelsbestand. Bij Brinks Transport is het dan ook een kwestie van ons kent ons. We hebben binnenkort wel extra mensen nodig om te kunnen blijven doen wat we graag willen. En dat is goederen afleveren op de juiste tijd, juiste plaats, op de beste manier en tegen een redelijke prijs”, benadrukt Tineke Brinks.