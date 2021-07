NOS-commentator Ragnar werkte hele zomer in modezaak, maar mag nu naar de Olympische Spelen

Vader van Oscar (18) gaf hem de kans zijn droom waar te maken en nu runt hij een hotel

23 juni In Brielle is het sinds kort mogelijk te overnachten in het vroegere huis van zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp. Hierin opende gelijk na de lockdown een hotel met elf kamers. Zo veel slaapplekken had Tromp destijds hard nodig, want hij had zeven kinderen.