Ondanks slechte publiciteit stromen de sollicitaties binnen bij de Belastingdienst

reageer Doodsbang voor je leidingge­ven­de: ‘Ik kreeg de ene paniekaan­val na de andere’

16 april Op zondag begon het al. Sanne (35) had last van een nerveus gevoel en buikpijn. Ze zag als een berg op tegen de nieuwe week. Niet vanwege haar werkzaamheden, maar vanwege haar leidinggevende. ‘Die vrouw heeft me echt een beetje kapot gemaakt. Ik was als de dood voor haar.’