Onderhandelen over je salaris lastig of eng? Niet met deze tips

Onderhandelen over je loon bij een nieuwe werkgever is de normaalste zaak van de wereld. Toch vinden veel werkenden het spannend - of zelfs doodeng - en is niet iedereen er even bedreven in. Wat moet je wel en niet zeggen, en hoe ver kun je gaan zonder inhalig of arrogant over te komen? Vier tips van Intermediair voor een geslaagde onderhandeling.

1. Bereid je goed voor

Uiteraard is het belangrijk je zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderhandeling. Ga daarbij uit van jouw sterkste punten. ,,Bedenk van tevoren welke eigenschappen jou meer dan gemiddeld aantrekkelijk of schaars maken’’, stelt Paul van der Kwast, adviseur op het gebied van personal finance, bij Intermediair. ,,Kijk daarbij zowel naar wat de markt vraagt als naar je persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.’’

Het nalopen van vacatures in ‘jouw’ functie kan ook helpen bij het bepalen van het gemiddelde in die sector. Vergeet daarbij ook je eigen netwerk niet. Vrienden of oud-studiegenoten kunnen je vaak ook een goede indicatie geven.

2. Wees op de hoogte van de schalen en tredes

Veel organisaties bepalen het loon van hun medewerkers door middel van salarisschalen en -treden. Je functie is bepalend voor de salarisschaal waarin wordt ingedeeld. Een salarisschaal maakt deel uit van een ‘loongebouw’ of ‘salarishuis’: alle salarisschalen van één bedrijf. Salarishuizen en -schalen verschillen vaak per sector en zelfs per bedrijf. Een cao, mits de sector die heeft, speelt hierin ook een belangrijke rol.

Heeft onderhandelen nog wel zin als het bedrijf aangesloten is bij een cao, vraag je je misschien af. Hoeveel invloed een bedrijf mag uitoefenen op lonen, is per cao verschillend. Het onderwijs heeft bijvoorbeeld een uitgewerkt salarishuis waar organisaties zich strikt aan moeten houden. Onderhandelen over een hogere salarisschaal levert je dan weinig op, maar onderhandelen over de trede waarin je instroomt vaak wel.

2. Geef je niet zomaar gewonnen

Houd in gedachten dat een werkgever niet snel zal openen met het hoogst mogelijke bod dat de organisatie zich kan veroorloven. Er zit dus altijd meer in het vat, en je komt heus niet inhalig over als je verkent wat er nog meer mogelijk is.

Het salaris dat je krijgt aangeboden, kan ook vele malen hoger zijn dan je gewend bent of dan je had verwacht. Fijn natuurlijk, maar ook dan is het belangrijk om te onderhandelen. Het onderhandelingsproces heeft namelijk niet alleen effect op je uiteindelijke salaris, maar ook op het beeld dat je werkgever van je krijgt. Als je akkoord gaat met het eerste bod dat op tafel ligt, schets je niet bepaald een strijdlustig beeld van jezelf. Dat kan zich later tegen je keren als je iets voor elkaar probeert te krijgen.

3. Vermijd het woord ‘nee’

Door in het gesprek een ‘nee’-constructie te gebruiken, toon je jezelf inflexibel. Je schept de verwachting dat de andere partij naar jou toekomt, terwijl jij niet opschuift. Zo werkt het niet. Besef dat een onderhandeling een proces is waarin twee partijen naar elkaar toe bewegen. Op basis van goede argumenten, zoals je vorige salarisstrookje, cao-schalen of een vergelijking met het Salariskompas, kun je tijdens de onderhandelingen wel aangeven welk salaris je verwacht.

Let op: vraag in ieder geval níet aan je gesprekspartner wat het standaardsalaris is voor deze functie binnen dit bedrijf. Door die vraag te stellen geef je aan dat je je huiswerk niet hebt gedaan en maak je de onderhandelingen voor je werkgever alleen maar makkelijker.

4. Neem de tijd voor je beslissing

Ben je in het gesprek tot een bedrag gekomen waar je tevreden mee bent, overhaast je dan niet met het accepteren van het bod. Je mag gerust even afstand nemen om het gesprek te laten bezinken. Financieel adviseur Van der Kwast: ,,Vraag of je één of meer dagen mag nadenken over het salarisaanbod. Omgekeerd neemt een werkgever meestal ook een paar dagen (of langer) de tijd om met een reactie te komen.’’

