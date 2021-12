Ondernemers proberen er het beste van te maken: ‘Niet mopperen, schouders eronder’

Dit is Anna, de sprookjes­prin­ses van André Rieu: ‘Ik was in de zevende hemel’

Toen ‘de koning van de wals’ haar voor het eerst zag, dacht André Rieu dat hij een sprookjesprinses zag. Inmiddels toert Anna Majchrzak zes jaar de wereld rond met de beroemde violist en zijn orkest. Afgelopen weekeinde konden ze voor het eerst in coronatijd weer optreden. Vier keer Lissabon. ,,Ik was in de zevende hemel.”

10 december