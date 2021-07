Onderzoek onder grote bedrijven: thuiswerken is een blijvertje

Een grote groep bedrijven is van plan die thuiswerkmogelijkheden in de toekomst uit te breiden. Zo geeft 45 procent van de werkgevers aan de mogelijkheden voor online vergaderen te willen verbeteren. 41 procent wil meer mogelijkheden bieden voor thuiswerken. En 32 procent van de grote bedrijven wil een thuiswerkvergoeding invoeren of verhogen. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is dit ‘goed nieuws’. ,,5 procent minder verkeer in de spits scheelt al veel files’’, zegt ze. ,,Als mensen met enige regelmaat thuiswerken, scheelt dat hen veel tijd en kunnen anderen dus lekker doorrijden. Ook het reizen buiten de spits zorgt voor betere spreiding en dus voor minder drukte op de weg.’’

Tussen 10.00 en 15.00 uur op kantoor

Of de nieuwe bevindingen ook betekenen dat er minder nieuwe wegen hoeven te komen, kan het ministerie niet zeggen. Andere onderzoeken voorspellen juist dat de komende jaren meer mensen in de auto en in de trein stappen. Minister Van Nieuwenhuizen hoopt dat die reisbewegingen meer over de dag worden gespreid. Op haar eigen ministerie is daarom afgesproken dat voor 10.00 uur en na 15.00 uur geen overleggen meer zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits.