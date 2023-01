Onverzekerde zzp’er Mike (38) heeft hersentumor: ‘Hoef geen miljoenen, wil gewoon gezin onderhouden’

Meer lokkertjes voor nieuw personeel? Dit kunnen we verwachten van de arbeids­markt in 2023

Hybride werken, personeelstekort in alle sectoren, stijgende salarissen en inflatie waren de grote thema’s van 2022. Wat kunnen we van dit jaar verwachten? Zullen werkgevers genoeg personeel vinden? Blijven de lonen stijgen of lopen werkgevers door de inflatie tegen grenzen van wat ze aan kunnen bieden?

9 januari