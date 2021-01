Overheidsdienstverlener Centric laat tientallen medewerkers naar kantoor komen

Het is een apart gezicht. Waar parkeerplaatsen van de meeste bedrijven een verlaten indruk maken, staat de besloten parkeerplaats van softwarebedrijf Centric in IJsselstein maandagmorgen tjokvol met tientallen auto's. De medewerkers zijn vanaf 10.00 uur bij elkaar gekomen voor de ‘Jaarvergadering 2021’. Ook op andere Centric-vestigingen, waaronder in België, is het personeel opgetrommeld door het management.