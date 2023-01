Patricia (32) heeft al bijna twintig banen gehad: ‘Insteek is niet om er weer zo snel mogelijk weg te zijn’

Ynte (22) kon niet meekomen op school, maar dankzij dit bedrijf heeft hij binnenkort een baan

De schoolcarrière van Ynte Veeman (22) ging niet over rozen. Vanaf de basisschool voelt hij zich niet thuis in het reguliere onderwijs. Ondanks zijn bovengemiddelde intelligentie glijdt Ynte van het gymnasium af naar de havo en belandt hij uiteindelijk op het speciaal onderwijs. Tót hij in contact komt met ITVitae en een baan heeft.

