Personeel Bijenkorf gaat staken op één van de belangrijkste dagen van het jaar: Black Friday

Jean-Paul Zuiddam (23), werkt in de keuken van De Bijenkorf in Rotterdam

,,Ik bereid het eten voor de klanten, bereid maaltijden voor, houd de keuken netjes. Ik doe dit werk nu bijna anderhalf jaar. Ik verdien 11 euro en 1 cent, veel te laag vind ik. De werkdruk is hoog, want er is niet genoeg personeel. Aan het einde dag ben ik vermoeid, en als je in de supermarkt komt, zie je dat je minder kan kopen met je salaris. Ook een probleem: het is moeilijk om vrije dagen te krijgen. Veel collega’s gaan staken, er is veel onrust. We vinden dat we niet voldoende waardering krijgen. De Bijenkorf is een mooi bedrijf met altijd goede service, we doen altijd dat stapje extra. De klant moet met een ervaring naar huis gaan. Daar hoort wel wat tegenover te staan. Dat we staken op Black Friday, daar is natuurlijk over nagedacht. Op normale werkdagen voelen ze het veel minder.’’