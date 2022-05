Rasmus kon jarenlang geen werk vinden, nu heeft hij zijn droombaan: ‘Dit is op mijn lijf geschreven’

Dick stoffeerde de Gouden Koets, Paleis op de Dam en Het Loo: ‘Maar daar kan de schoor­steen niet van roken’

De Gouden Koets, Paleis Het Loo en het Koninklijk paleis op de Dam: stoffeerder Dick Oostendorp (65) uit Montfoort komt overal. De kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vertelt álles over zijn vak, dat ook nog een ouderwets ambacht is.

11 mei