Renate (45) begint eigen bedrijf terwijl ze kanker heeft: ‘Het liep meteen, zo gaaf’

Projectont­wik­ke­laars azen al jaren op de plek, maar dit bedrijf zit er al drie generaties en gaat niet weg

Projectontwikkelaars azen al jaren op deze beeldschone plek langs de Lek in Krimpen aan de Lek. Maar smederij A. Kooyman, een begrip in Krimpen en omstreken, weet van geen wijken. Vader Kees (80) en zoon Klaas (57) hopen in 2023 het 100-jarig bestaan in hun loods aan de Onder Waal te vieren.

13 april