Ria is casemanager verzuim: ‘Als kind was ik altijd al druk met iedereen helpen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ria Schoonderbeek (62) is casemanager verzuim bij Payingit in Amsterdam.

Wat doe je precies?

Payingit is een payrollbedrijf, wij regelen de hr-administratie voor bedrijven die van onze diensten gebruik maken. Ik neem alle verzuimmeldingen aan. Die komen binnen via de telefoon of e-mail. Ik onderhoud daarnaast contact met onze klanten, bedrijfsartsen en de Arbodienst. Ik heb de RCCM-opleiding voor casemanager gevolgd en sta ingeschreven in het beroepsregister. Via het register heb ik ook contact met andere RNVC-leden en kan ik met hen sparren.’’

Wat doe je met de verzuimmeldingen die zijn binnengekomen?

,,Ik spreek de medewerkers persoonlijk en vraag hoe lang diegene denkt niet te kunnen werken en of hij of zij in behandeling is bij een arts. Naar medische details mag ik sinds de invoering van de AVG-wetgeving niet meer vragen. Ik kan de melder wel doorverwijzen naar een bedrijfsarts.’’

Zijn het lastige gesprekken?

,,Het kan lastig zijn dat ik alleen naar algemeenheden mag vragen. Het is niet alleen zo dat ik niet naar medische details mag vragen, zodra iemand uit eigen beweging erover begint te vertellen, moet ik dat zelfs afkappen. Dat zal voor diegene ook vreemd zijn. Het is niet dat ik er niet in geïnteresseerd ben, maar ik mag het simpelweg niet weten.’’

Ook heb ik wel eens iemand aan de telefoon die veel heeft verzuimd in korte tijd. Dan vraag ik of er misschien iets gebeurd is op de werkplek of dat er problemen zijn in de privésfeer. Ik kan proberen de situatie mee op te lossen, maar dan moet diegene daar wel voor open staan. Soms wil iemand geen hulp of wil diegene niets doen om beter te worden. Dat kan moeilijk zijn.’’

Hoe ben je in deze baan terechtgekomen?

,,Dertig jaar geleden ben ik begonnen als Arbo-coördinator bij een industrieel bedrijf hier in Amsterdam. Het deel verzuim en hoe je daar als werkgever mee om moet gaan stond in die tijd nog in de kinderschoenen. Met het ontstaan van de Wet verbetering poortwachter werden de werkgevers verplicht om bij ziekteverzuim de medewerker te begeleiden vanaf de eerste ziektedag. Daarna werd het voor bedrijven belangrijker om één persoon te hebben die alles rond verzuim regelt. Dat werk sprak me aan en ik besloot me daarop te richten. Zo werd ik casemanager verzuim.

In september vorig jaar ben ik begonnen bij Payingit. Het is een jong bedrijf, ze zochten iemand om van A tot Z de hele verzuimafdeling op te zetten. Dat heb ik mogen doen. Sinds 1 november zijn we volledig operatief.’’

Werk je nu op kantoor of thuis?

,,Sinds de coronacrisis werk ik zowel thuis als op kantoor. We zijn net verhuisd naar een nieuw pand. Ik vind het zelf wel fijn om op kantoor te werken. Je hebt meer contact met je collega’s en weet beter wat er speelt.’’

Ik ga ook regelmatig op bezoek bij bedrijven, samen met een bedrijfsarts. Dan bespreken we met het bedrijf wat men zou kunnen doen om verzuim te voorkomen. Als er bij een bedrijf opvallend veel verzuimmeldingen zijn, dan moet je dieper in de oorzaak duiken. Dan gaan we langs om te bespreken waar het door kan komen. De bedrijfsarts kan daarnaast een risico-inventarisatie maken.’’

Is dit je droombaan?

,,Dit werk past goed bij me. Ik ben een sociaal mens. Als kind op de basisschool was ik altijd al druk met iedereen helpen.’’

Wat heb je nodig om goed te zijn in jouw vak?

,,Empathisch vermogen, dat staat op een. Je moet goed kunnen luisteren en je in kunnen leven in de situatie van de ander. En je moet geduld hebben. Je kan aan de telefoon nog zo aardig en rustig klinken, als je het niet echt meent, dan prikken mensen er zo doorheen.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Wil je dit werk blijven doen tot je pensioen?

,,Ik heb het hier naar mijn zin. Een andere functie zou ik, ook gezien mijn leeftijd, niet meer willen. Wel zou ik mijn werkzaamheden nog willen verbreden, meer inzetten op preventie. Langsgaan bij bedrijven om daarover te praten vind ik erg leuk. Ik wil me blijven ontwikkelen in mijn werk, ook al ben ik al 62. Je moet blijven meegroeien.’’

