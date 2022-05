Romy is de rising star van de porno: ‘Ik kijk er zelf naar alsof ik een saai schoolboek lees’

Hoe Lars ervoor zorgt dat duizenden honden worden uitgelaten (maar hij heeft zelf géén hond)

Het koppelen van hondeneigenaren en vrijwillige uitlaters blijft een succes. Dat merkt Lars Berends die nog altijd groei in zijn website hondjeuitlaten.nl. Hij is inmiddels de landsgrenzen over en heeft nog meer ideeën om zijn platform verder uit te bouwen.

29 april