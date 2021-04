Romy vond ondanks epilepsie toch een baan: ‘Als het weer misgaat verlies ik alles’

werken met een beperkingEen groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Romy Reijinga (27).

Dat haar leven zo’n positieve wending zou nemen, had Romy Reijinga (27) vier jaar geleden absoluut niet durven dromen. Vanaf haar geboorte heeft Reijinga al epilepsie. Geregeld heeft ze gedacht dat ze het niet zou redden. ,,Het begon met een tonisch-clonische aanval per jaar, daarna een per maand en met 23 jaar had ik er 3 of 4 op een dag. Ik kwam niet meer buiten en kwam daardoor, in combinatie met medicatie, veel aan. Als ik al ergens heenging, moest er drie man mee om me weer thuis te krijgen bij een aanval.”

Er was nog weinig over van het leven van Reijinga. Elke dag ging het slechter. ,,Ik voelde mezelf tijdens een van de aanvallen stikken. Ik dacht dat ik dood zou gaan.” Na een volgende heftige aanval werd Reijinga vanwege een ademstilstand naar het ziekenhuis gebracht. Op aandringen van een arts is ze daarna naar een nieuwe neuroloog gegaan. ,,Die neuroloog zei vervolgens tegen me: ‘Die aanvallen hoef jij helemaal niet te krijgen’. Ik wilde het bijna niet geloven, ik had ze namelijk al sinds mijn geboorte en geen enkel medicijn hielp. Maar hij was er heel zeker van.”

Reijinga kreeg medicatie voorgeschreven die de epilepsie onderdrukt en aanvallen voorkomt. ,,Thuis heb ik nog een aanval gehad, daarna ben ik meteen gestart met de medicatie en sindsdien ben ik aanvalsvrij.” Omdat het om hele zware medicijnen gaat die meestal als laatste redmiddel worden gebruikt, zijn de bijwerkingen niet mals. Patiënten krijgen er zelfs depressies van, die kan is met andere anti-epileptica een stuk kleiner. ,,Geef mij die bijwerkingen maar, dacht ik. Ik wil mijn leven terug. Die depressie kreeg ik inderdaad, maar daar kwam ik na vier maanden weer uit.”

Ze is heel blij en dankbaar dat ze haar neuroloog heeft ontmoet, hij heeft haar de controle over het leven teruggegeven. Ook hielp hij haar het vormgeven van haar carrièrepad. ,,Hij zei tegen me dat ik doktersassistent moest worden, hij vond me daar echt een type voor. Ik wist inderdaad door mijn ervaring in het ziekenhuis veel over medische zaken en vond het ook heel interessant om erover te leren.”

In 2018 begon Reijinga aan een opleiding tot doktersassistent, maar stage lopen bleek nog een hele stap. ,,Ik was 24 jaar en was nog nooit alleen met de trein en bus geweest. Maar ik had altijd al een beeld van mezelf dat ik carrièrevrouw zou worden, dus ik moest dit doen.”

Het vinden van een stageplek was ook nog vrij lastig voor Reijinga, vanwege haar beperking en het feit dat er niet genoeg stagebegeleiders zijn in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken door de hoge werkdruk. ,,Ik heb veel gehoord dat ze iemand met epilepsie er nu niet bij kunnen hebben.” Een jobcoach van het UWV raadde aan om meteen op een baan te solliciteren in plaats van een stage. Dat zou makkelijker binnenkomen zijn. Op deze manier vond Reijinga een stage bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. ,,Ik ben zo blij dat het OLVG en met name mijn teamleider mij een kans hebben durven geven en het risico aandurfden.”

Inmiddels is Reijinga stagiair af en werkt ze nu in vaste dienst als doktersassistent op de afdeling radiologie. ,,Ik sta in de echokamer en assisteer de radioloog bij het nemen van biopten. Daarnaast doe ik ook veel administratief werk.” De medicijnen zorgen bij Reijinga voor een trager reactievermogen, maar daar heeft ze een oplossing voor gevonden. ,,Ik heb mezelf aangeleerd om me goed voor te bereiden en alles klaar te leggen. Alle mogelijke spuiten en naalden leg ik van tevoren neer. Zo hoef ik niet bang dat als de arts iets nodig heeft, ik te lang moet nadenken over de vraag en er vervolgens nog naar moet zoeken. Ik zou dan compleet in de stress schieten.”

Haar directe collega weet ook inmiddels dat het verwerken van informatie trager gaat. Ook zijn andere collega’s op de hoogte welk effect epilepsie op haar leven heeft. Maar niemand merkt er wat van, Reijinga werkt ontzettend hard. Daar geniet ze ook nog eens van. ,,Als je je werk oprecht heel leuk vindt, dan krijg je daar energie van. Ik ben zelfs liever op mijn werk dan thuis, misschien ook omdat ik al zoveel thuis heb gezeten.”

Eind 2018 werd er bij een hersenscan een cyste en een hypofyse adenoom ontdekt. ,,Dat laatste is een goedaardig gezwel. Maar er zouden wel hormoonschommelingen kunnen ontstaan, wat het risico op aanvallen kan vergroten. Gelukkig is de tumor heel klein.” Het risico dat het weer misgaat is niet groot, toch blijft Reijing op haar hoede. ,,Ik ben nu al zo lang aanvalsvrij. Dan verlies ik waarschijnlijk alles, mijn rijbewijs, baan, mijn droom. Ik hoop gewoon heel erg dat alles goed blijft gaan, daar gaan we ook voor.”

Ondertussen hoopt Reijinga met haar verhaal andere patiënten te kunnen inspireren. ,,De realiteit is helaas wel dat sommige mensen overlijden aan epilepsie of hele erge aanvallen blijven houden, ik ben daar het levende bewijs van. Het kan, geef niet op en durf te dromen.”

