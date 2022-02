Rosalie (30) helpt bedrijven geld binnenhalen via crowdfunding: ‘Als het lukt is het gaaf!’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Rosalie van Dijk (30) is campagnemanager bij crowdfundingbedrijf CrowdAboutNow in Utrecht.

Wat doe je precies?

,,Als campagnemanager bij CrowdAboutNow sta ik ondernemers bij tijdens hun crowdfundingcampagne. Het grote doel is het streefbedrag binnenhalen, maar daar moeten ondernemers zelf wel voor aan de slag. Er moet campagne worden gevoerd om investeerders binnen te halen die bij de ondernemer passen. Ik denk mee over hoe zij hun investeerders het beste kunnen bereiken.”

Even een stap terug, wat is crowdfunding ook alweer?

,,Om een bedrijf te starten, te veranderen of te vernieuwen heeft een ondernemer geld nodig. Bij crowdfunding maak je gebruik van de crowd, een groep mensen, die investeert in de plannen van de onderneming. Door intensief campagne te voeren proberen ondernemers binnen een afgesproken tijd het streefbedrag binnen te halen. Lukt dit niet, dan krijgen de investeerders hun geld terug.”

Hoe gaat dat campagnevoeren in zijn werk? Wat is de gouden tip?

,,Voor een goede campagne is het belangrijk dat de ondernemer een aansprekend verhaal heeft. Ik ga met de ondernemer aan tafel en bespreek dit. Dan moet de ondernemer met zijn verhaal de boer op. Hierbij is de gouden tip: fasering. Begin bij mensen die dichtbij je staan, vrienden en klanten en breid dit steeds verder uit. Hoe verder iemand van je af staat, hoe minder bereid diegene is om te investeren. Als je eenmaal een groepje investeerders hebt, gaat de kracht van de crowd werken. Het is spannend, maar als het lukt is het gaaf!”

Wilde je altijd al campagnemanager worden?

,,Nee, ik dacht niet als klein meisje ‘dat wil ik worden!’ Het kwam op mijn pad. Voor deze baan werkte ik als projectmanager bij een reclamebureau. Dat was vooral faciliterend en ik wilde wel meer meewerken. De vacature voor deze functie kwam langs en daar werd ik vrolijk van. Vooral het bedrijf sprak me aan. Ik kende CrowdAboutNow via mijn vriend die zo zijn horecazaken heeft gefinancierd.”

Is dit je droombaan?

,,Ja, ik zit hier op mijn plek. Ik werk met bijzondere ondernemers en help hen hun droom te verwezenlijken. Werkinhoudelijk is het interessant en mijn collega’s zijn leuk. We zijn een klein bedrijf, dat is fijn. Er hangt een positieve werksfeer en er is weinig hiërarchie. Ik krijg veel ruimte om te groeien en om zelf dingen uit te vinden. En het leuke is dat we met elkaar veel successen behalen. Dat zorgt natuurlijk ook steeds voor een boost.”

Quote Als ik een weekendje weg ga, check ik meteen welke horeca of plek gecrowd­fund is

Wat is minder leuk aan je werk?

,,Als ondernemers keihard hun best doen, maar de campagne toch niet genoeg geld oplevert. Ik probeer ondernemers zo goed mogelijk te helpen, maar uiteindelijk is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het succes van de campagne. Het blijft flink balen, ook voor mij.”

En is werk-privé een beetje in balans?

,,Zeker. Ik werk fulltime, 40 uur. En als ik op een dag een paar uur meer werk, compenseer ik dat een andere dag. Daar ben ik flexibel in. In mijn vrije tijd loop ik graag hard en ik bezoek de horeca graag.”

Ga je dan naar horeca die gecrowdfund heeft via jullie platform?

,,Ja! Als ik een weekendje weg ga, check ik meteen welke horeca of plek gecrowdfund is. Een ongeschreven regel bij CrowdAboutNow is ook: kies zoveel mogelijk voor gecrowdfunde ondernemers. Al is die keuze niet al te lastig, aangezien we met heel veel leuke ondernemers samenwerken!”

