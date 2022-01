Sieta durft geen nieuwe NOW-aanvraag aan: ‘Moet 5000 euro terugbetalen van eerste lockdown’

Bedremmeld tuurt Sieta de Rooij (51) rond in haar kapsalon in Heerenveen. Geen klanten, geen gezellige kletspraatjes, geen geur van verf of andere haarproducten, geen geluid van knippende scharen. ,,Normaal is het hier een gezellige drukte. We zijn een dorpskapper, hoewel Heerenveen natuurlijk geen dorp is, maar het is een beetje ons kent ons”, vertelt de eigenaresse trots.



Bijna tien jaar geleden opende ze Sieta’s Kapsalon en ze hoopt nog minstens tien jaar door te kunnen. Maar af en toe zakt de moed haar in de schoenen. ,,Dat is niet zozeer vanwege het geld. Ja, dat is vervelend en naar, maar ik mis vooral mijn werk, de meiden, de klanten. De salon is mijn kindje. En ik zou niets liever willen dan mijn kindje onderhouden. Dat het nu weer niet kan, is zo frustrerend.”