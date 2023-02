Steeds meer jongeren hebben last van belangst, gaat het telefoneren uitsterven?

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: mij niet bellen.

Twee weken geleden schreef ik hier tips voor het sturen van voicememo’s via WhatsApp. Als dat dan toch moet, dan het liefste kort, duidelijk en verstaanbaar. Liever nog: gewoon even bellen. Opgelost, dacht ik. Maar een lezer meldde me dat ik iets over het hoofd had gezien. Het schijnt namelijk zo te zijn dat flink veel jongeren last hebben van belangst.

Ongelofelijk awkward om te telefoneren

Dit was nieuws voor me. Ik krijg juist te pas en te onpas jongeren aan de lijn die totáál geen moeite hebben me te bellen, als ze iets van me nodig hebben. Wordt er een gunst van me verlangd, of valt er iets aan mij te verkopen, dan is telefoneren klaarblijkelijk geen punt. Zelfs ’s avonds of in het weekend!

Maar goed, een deel van de jongeren heeft dus wél last van belangst, zo blijkt. Een op de vier mensen tussen de 18 en de 30 jaar vindt het ongelofelijk awkward om te telefoneren. Ze sturen liever een appje. Aan de telefoon weet je namelijk niet wie je aan de lijn krijgt, of diegene wel op een telefoontje zit te wachten, en wat die ander dan gaat zeggen.

Je moet soms spontaan reageren. Er valt weleens een ongemakkelijke stilte. Onzekerheid en zenuwen liggen op de loer. In tegenstelling tot de vorige generaties hóéven de jongeren van nu ook niet: er zijn in de vorm van mails en berichten alternatieven die comfortabeler zijn. Het is niet voor niets een gevleugelde uitspraak onder jongeren wanneer je ergens niet op zit te wachten: ‘mij niet bellen!’

Bellen is toch wel handig

Jammer, want in veel opzichten is de telefoon voor zakelijk contact het ideale medium. Je kunt snel iets overleggen met iemand, zonder dat je een week moet wachten op een vergadering. Iets per telefoon uitleggen gaat vaak veel sneller dan het omschrijven in een mail. De grootste reden om te leren bellen: de oudjes doen het gewoon wél. Het duurt nog wel een paar jaar voordat iedereen op werk millennial of generatie Z is, en het telefoneren is uitgestorven.

Bellen mag dan doodeng en rete-awkward zijn, toch is het handig eraan gewend te raken. Telefoneren ís spannend, maar niet kunnen bellen is nóg onhandiger. Krijg je dus als leidinggevende van een belangstige weer een ellenlange mail, schrijf dan gerust terug: bel me even. Het is met bellen namelijk net als met zwemmen in een koud meer: ben je er even doorheen, dan is het héérlijk.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

