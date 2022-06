Student Annemarijn (20) krijgt eigen kledinglijn, slechts paar maanden na start van stage

iemand moet het doen Patrick rijdt de stad door om vuil op te halen: ‘Bankstel met kattenpis? Daar moet je niet te lang bij stilstaan’

Werk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Patrick van der Will (50) rijdt door Rotterdam om afvalcontainers te legen en grofvuil op te halen.

8:00