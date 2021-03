Succespitch bij Dragons' Den bezorgt Julian ware run op slaaprobot

Liefst 976.000 mensen schakelden donderdagavond naar WNL op NPO 1 om de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Dragons’ Den te kijken. Zij zagen deelnemer Julian Jagtenberg een strakke pitch geven over zijn innovatieve slaaprobot die een einde moet maken aan slapeloosheid. Investeerders Pieter Schoen en Michel Perridon wilden samen 2 miljoen euro steken in zijn scale-up Somnox. ,,Sindsdien is het gekkenhuis bij ons.”

,,Het is bizar wat er nu allemaal gebeurt”, steekt Jagtenberg van wal. ,,Onze hele voorraad met slaaprobots is er dezelfde avond compleet doorheen gegaan. Normaal gesproken hebben we real-time zo’n twintig tot dertig mensen op onze site. Dat zijn er zo’n tweeduizend per dag, maar donderdagavond waren dat er zesduizend. Het is wel duidelijk wat een uitzending op de publieke omroep op primetime tijdens de avondklok teweeg brengt. Een deal sluiten tijdens de opname is echt uniek.”

Advies oud-deelnemers Dragons’ Den inwinnen

De 25-jarige Jagtenberg belde na de opnames van begin februari al even met een aantal deelnemers van vorig seizoen. Dit om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de impact die succesvolle deelname aan Dragons’ Den met zich meebrengt. Jagtenberg sprak met de ondernemers achter Parfumado en YOS Bottle en zij adviseerden hem al om de server van zijn website te updaten en extra mensen voor de customer-support te regelen. ,,Ze hadden het belang van een grote voorraad alleen wel extra mogen benadrukken”, zegt hij met gevoel voor understatement.

In gesprek met investeerders Schoen en Perridon

Naast een stortvloed aan felicitaties via telefoontjes en berichten scoorde Jagtenberg dus ook twee miljoen euro aan investeringsgeld tegen 20 procent van zijn aandelen. Althans, dat is de intentie van de jonge ondernemer en investeerders Schoen en Perridon. ,,Het is natuurlijk niet zo dat alles tijdens de opnames al in beton wordt gegoten. We zijn dan ook nog met de heren in gesprek, maar het lijkt de goede kant op te gaan.”

Vier Dragons bieden flink tegen elkaar op: Jagtenberg zit in een zetel

Wie donderdagavond naar de seizoensopener van Dragons’ Den heeft gekeken, zag dat vier van de vijf Dragons’ geïnteresseerd waren in een aandeel in Somnox. Jagtenberg ging voor 1 miljoen euro tegen een bedrijfsaandeel van 10 procent. Naast Schoen en Perridon hapten ook Shawn Harris en Won Yip. De investeerders waren zo enthousiast dat ze zelfs tegen elkaar op gingen bieden. Het resulteerde in een gezamenlijke investering van Schoen en Perridon.

,,We hebben hiermee de kroonjuwelen van Dragons’ Den binnengehaald. Perridon is de meest vermogende investeerder van het stel en daarna volgt Schoen. Een fijne wetenschap met het oog op de toekomst. Daarnaast heeft Perridon met elektronicabedrijf Trust in het verleden al bewezen mooie dingen te kunnen doen. Onze slaaprobot is eveneens een elektronisch product, dat sluit dus perfect aan.”

Investeringsgeld van Dragons’ Den gebruiken om drie doelen te bereiken

Er vanuit gaande dat de deal met de twee topondernemers doorgaat, rijst de vraag wat Jagtenberg met de investering gaat doen. Hij vertelt er drie doelen mee te willen bereiken. De eerste draait om de verbetering van het productportfolio. Somnox moet ook voor kinderen te gebruiken zijn en hetzelfde geldt voor dementerenden.

Internationale expansie is het tweede doel. Zo’n 80 procent van de afname vindt momenteel plaats in de Benelux en de overige 20 procent in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van de VS moet volgens Jagtenberg omhoog.

Dragons’ Den-deelnemer is zich bewust van hoge pieken en diepe dalen

De succesvolle Dragons’ Den-deelnemer geniet logischerwijs van de extreme piek die hij en zijn team momenteel doormaken, zegt hij op DeOndernemer.nl. Omdat Somnox recent nog in een diep dal verkeerde, wil Jagtenberg echter vooral bescheiden blijven.

,,Het overgrote deel van onze verkoop verliep tot vorig jaar via de fysieke winkels. Door het coronavirus viel dat weg met als gevolg dat we een aantal mensen uit ons team moesten laten gaan. We hebben er een jaar over gedaan om volledig om te schakelen naar online. Gelukkig plukken we daar nu de vruchten van.”

