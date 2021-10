Te weinig personeel, maar Mohammed mocht geen ambulancechauffeur worden: ‘Is het mijn naam, de taal?’

Joke begon vijftig jaar geleden bij deze kledingwin­kel en denkt nog niet aan stoppen: ‘Het is voorbij gevlógen’

8 oktober Het gezegde wil dat iemand die ergens heel lang werkt ‘bij het meubilair hoort’. Dat geldt in ieder geval niet voor Joke van Randwijk. Die staat al vijftig jaar in de winkel van Bahlmann Mode in Dordrecht. Dat redt zelfs het meubilair niet.