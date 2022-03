‘Toen ik ging trouwen, moest ik stoppen met werken’

Podcast Zij zegtIn de wekelijkse podcast en column Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Vandaag is het Internationale Vrouwendag en net als iedereen laat Debby zich inspireren door grootse rolmodellen die het verschil maken op het wereldtoneel. Maar de vrouw die haar het meest inspireert… dat is toch haar moeder. In een nieuwe aflevering praten moeder en dochter over emancipatie door de generaties heen, ingaan tegen de tijdsgeest en hard werken om de eigen broek op te houden. ‘Mijn omgeving snapte niet dat ik ging werken’.

Het is vandaag Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van de vrouwenstrijd voor gelijkwaardigheid en emancipatie. Maar ook een dag om de vrouw te vieren en rolmodellen te eren. En daarbij denken we al snel aan grote internationale namen als Kamala Harris - de eerste vrouwelijke vicepresident van kleur in Amerika. Of Madonna - een vrouw die met haar uitgesproken seksualiteit en mening tegen alle heilige huisjes trapt. Of feministe-journalist Gloria Steinem - het boegbeeld van de vrouwenbeweging in de jaren 70 in Amerika. Vrouwen die inspireren en waar we ons aan op kunnen trekken, ze zijn hard nodig. Maar rolmodellen vind je ook dichter bij huis.

Want uiteindelijk vindt de vrouwenstrijd ook gewoon plaats in het dagelijks leven, thuis aan de keukentafel of op kantoor. De vrouw die mij het meest heeft beïnvloed en geïnspireerd om te worden wie ik ben, is mijn moeder. Een vrouw uit een generatie die heeft moeten strijden om naast het zorgen voor de kinderen óók te kunnen werken, en aan een eigen carrière te bouwen. Mijn moeder deed dat met verve, maar dat ging niet zonder oordeel van haar omgeving: ‘Jij aan het werk? Maar je bent moeder van drie jonge kinderen!’



In een nieuwe aflevering Zij zegt sprak ik mijn moeder over haar eigen strijd, de keuzes die ze heeft gemaakt en haar grote voorbeeld. Luister naar een gesprek over emancipatie door de generaties heen, ingaan tegen de tijdsgeest en hard werken om de eigen broek op te houden.

In onze Live Nieuws Update spraken we ook met Debby Gerritsen over Internationale Vrouwendag:

