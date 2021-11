Tom ontwerpt e-bikes: ‘Heel leuk als je je eigen fiets voorbij ziet komen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Tom Hilgerink (34), productdesign-engineer bij e-bikemerk QWIC.

Hoe leg je uit wat je doet als je in de kroeg staat?

,,Ik zeg eigenlijk nooit dat ik productdesign-engineer ben, maar wel dat ik e-bikes ontwerp. Dat is heel duidelijk, mensen snappen dan meteen wat je doet.”

Ben je heel de dag bezig met ontwerpen?

,, Als ik ontwerp ben ik wel echt bezig met alle onderdelen van de fiets, van de achterdrager tot het voorlicht en het frame. Maar ik zit niet fulltime aan de tekentafel. Ik ben ook veel in contact met leveranciers en collega’s om te overleggen over de projecten. Dus het is een goede mix tussen tekenen en technisch overleggen met partners.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,De fiets is een groot onderdeel van het leven in Nederland. Dat maakt het tot een heel fijn product om aan te werken. Iets wat ik met mijn team heb gedacht, zie je terug op straat. Dan voel ik me trots. Dat heb ik überhaupt met alles wat ik ooit getekend heb en nu terug zie als product. Daarom heb ik ook gekozen voor een baan als ontwerper, je kan echt wat toevoegen aan de samenleving.”

Quote De fiets is een groot onderdeel van het leven in Nederland. Dat maakt het tot een heel fijn product om aan te werken

Maar vast niet alles wat je ontwerpt, wordt ook gemaakt.

,,Klopt, iets wat je ontwerpt kan uiteindelijk niet produceerbaar zijn. Of de juiste leveranciers zijn niet te vinden. Het kan ook nog zo zijn dat wat wij hebben bedacht niet past bij de klanten van QWIC. Maar dat hoort bij productontwikkeling. Van de tien ontwerpen haalt er vaak maar een de eindstreep. Het is belangrijk dat je openstaat voor feedback, juist door kennis en ideeën uit te wisselen kom je sneller tot een succesvol ontwerp.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb je een voorbeeld van een idee dat het niet gehaald heeft?

,,We hebben een tijdje gewerkt aan een nieuwe fietscomputer. Maar uit de gebruikerstests kwam dat mensen teveel op weg geholpen moesten worden. Het stond te ver af van wat ze gewend waren. Gelukkig zijn deze gebruiksonderzoeken er. En ik test mijn ideeën ook altijd graag bij collega’s. Dan 3D-print ik een onderdeel of maak ik een prototype van karton en vraag of het iets kan worden. Daarna ga je pas professioneel testen met potentiële klanten.”

Waar ben je het meest trots op?

,,Op het oplaadstation, dat was mijn eerste grote project. Je fiets hoeft hierdoor niet meer aan de standaardlader gehangen te worden. Van begin tot eind ben ik bij dit project betrokken geweest. Dat het product nu uiteindelijk in de showrooms staat, is supermooi. Momenteel werken we hard aan de volgende generatie e-bikes. Ik heb tot nu toe aan de meeste onderdelen gewerkt, dan heb je echt het idee dat je de hele fiets kent. Dan is het straks echt ‘jouw fiets’ die rondrijdt.”

Quote Ik heb tot nu toe aan de meeste onderdelen gewerkt, dan heb je echt het idee dat je de hele fiets kent

Valt er nog wel genoeg te ontwerpen aan fietsen?

,,Dat vroeg ik me dus in het begin ook af. De fiets zoals we ‘m kennen, hebben we al meer dan honderd jaar. Hoeveel gaat daar nog aan veranderen? Maar elke fiets die wij maken, is een nieuw product. Je ontwerpt bijvoorbeeld een nieuwe batterij, dat betekent een nieuw frame, een nieuw frame betekent ook weer andere mogelijkheden. Een e-bike van vijf jaar terug is echt niet dezelfde als die van nu en ook niet die van de toekomst.”

Dus je blijft voorlopig in deze branche.

,,Ja, als het aan mij ligt wel. Ik vind het leuk om bij te dragen aan onze missie om mensen uit die auto en op de fiets te krijgen. We zijn continu aan het onderzoeken wat mensen nodig hebben om die stap te maken. We moeten een zo comfortabel mogelijk alternatief zijn voor de auto. Helaas hebben we nog geen oplossing gevonden om fietsers droog te houden. Goede regenkleding is het beste wat je kunt doen.”

Gezocht: technisch onderlegd personeel



Ben je gek op fietsen en wil je je steentje bijdragen aan het verwezenlijken van duurzamer vervoer? Het bedrijf waar Tom werkt zoekt versterking. Hier vind je de vacatures bij QWIC in alle vakgebieden.



Werkgevers in Nederland staan te springen om technisch onderlegd personeel met een creatieve blik en twee rechterhanden. Wil jij graag producten bedenken, fabriceren, onderhouden of repareren, bekijk dan hier de actuele vacatures in de techniekbranche bij Nationale Vacaturebank.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.