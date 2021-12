Twins of Gold: schatrijke tweeling Vedder&Vedder heeft eigen serie op Videoland

,,Twee meisjes uit Nijkerk in een 7 sterrenhotel”, zegt Anne als ze haar zus Esther aankijkt in de hotelkamer in het Le Crillon in Parijs. Ze moeten elkaar haast even knijpen, zo’n droom is het om sieraden te mogen ontwerpen voor de ster Rita Ora. Op hun hotelbed bekijken ze de sieraden die ze de volgende dag aan de superster willen laten zien. Het is de start van de driedelige documentaire Twins of Gold.



De serie volgt de zussen vanaf het moment dat ze contact krijgen met zangeres Rita Ora en duikt diep hun verleden in, waarbij er ook regelmatig een bezoekje aan Nijkerk wordt gebracht. Het resultaat is een document over de weg die ze hebben afgelegd op weg naar een succesvol bedrijf. Anne: ,,Iemand bij RTL4 had opgevangen dat we sieraden gingen ontwerpen voor Rita Ora en toen vroegen ze of ze ons mochten volgen voor een documentaire over ons leven. Het ging allemaal heel snel, voor we het wisten stonden we in Parijs.”



De makers van de serie filmden de tweeling privé en op hun werk in Amsterdam. Anne: ,,Het zijn heel normale dingen geweest, zoals momenten waarop we sporten en boodschappen doen, maar ze volgen ons ook als we een fotoshoot doen met onze moeder. We wilden ons ook niet anders voordoen dan dat we zijn, trekken ook rare bekken tegen elkaar, iets wat we nooit zouden doen op instagram. We willen echt ons leven laten zien.”