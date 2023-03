UWV ziet dé oplossing voor vergrijzing en personeelstekort: ‘Houd pensionado aan boord’

Arbeidsmarktadviseur Saskia Grit van het UWV noemt het ‘eeuwig zonde’ dat bedrijven en instellingen ouderen aan het einde van hun loopbaan soms gewoon de deur uit laten lopen. ,,Veel werkgevers laten het nu op het pensioen aankomen zonder expliciet te bespreken of een werknemer nog een rol wil of kan spelen. Misschien wil een werknemer best op dezelfde manier door of wil hij onder andere voorwaarden door: minder uren, andere taken, andere functie. Dat kun je allemaal in zo’n ‘exit-gesprek’ aankaarten.’’

De doorwerkende pensionado zal, benadrukt Grit, nog hard nodig zijn om een deel van het personeelstekort op te vangen. ,,We hebben in veel sectoren te maken met krapte maar vooral de tekorten in de zorg, het onderwijs, de industrie, het vervoer en de opslag zijn zorgwekkend. Die tekorten zullen door de vergrijzing verder oplopen.’’ Maar liefst één op de tien werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en een groot aantal van hen gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen. ,,Het zou dus enorm schelen als een deel van deze groep helemaal of deels aan het werk blijft.‘’

Steeds vaker doorwerken

Uit cijfers van het CBS blijkt dat doorwerken zeker geen zeldzaamheid meer is. Vorig jaar had maar liefst 16,2 procent van de 65- tot 75-jarigen een betaalde baan, waar dat in 2003 nog slechts 5,5 procent was. Het gaat om in totaal 314.000 65- tot 75-jarigen. Ook steeg het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder volgens de Kamer van Koophandel de afgelopen vijf jaar met ruim 40 procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Kène Henkens, hoogleraar veroudering, pensioen en levensloop (UMCG) willen best meer ouderen aan de slag, maar moet de sfeer ‘uitnodigender’. ,,Uit onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is dat de werknemer gevráágd wordt om door te werken. Dat is nu vaak niet zo. Het is meestal de werknemer zelf die informeert of het kan.’’ Ook moeten werkgevers bereid zijn tot bij- of omscholing. Annet de Lange, hoogleraar duurzame inzetbaarheid (Open Universiteit): ,,Het vooroordeel is dat investeren in deze groep niet meer loont, terwijl deze groep vaak stabieler is dan jongeren die sneller van baan wisselen.’’

Praat mee.



Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Klik hieronder om de persoonlijke verhalen te lezen van ouderen die met alle liefde doorwerken...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

John van Eerdenburg (68) is judoleraar in Rotterdam-Charlois. Hij denkt er nog niet over na om met pensioen te gaan...