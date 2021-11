Vakbonden verliezen steeds meer terrein

Het gaat hard met de afkalving van het ledenbestand van vakbonden. Al ruim tien jaar zien zij meer mensen vertrekken dan binnenkomen. In de afgelopen twee jaar daalde het aantal leden met nog eens 6 procent.

Sinds het statistiekbureau in 1901 met de meting begon, noteerde het slechts vier keer eerder een sterkere daling. In 1924 (-122.000), 1984 (-141.000), 1985 (-105.000) en 2019 (-101.000).

Inmiddels heeft al bijna een op de vier vakbondsleden (22 procent) de AOW-leeftijd bereikt. In 2019 was dat 18 procent. Die stijging is op zich niet heel verrassend, aangezien ook de vergrijzing toeneemt.

Daar staat tegenover dat steeds meer jongeren tot en met 25 jaar de vakbond de rug toekeren: twee jaar geleden lag hun aandeel op 2,9 procent, nu is dat 2,4 procent. Ook in de andere leeftijdscategorieën nam het vakbondslidmaatschap af, zowel bij mannelijke als vrouwelijke leden.

Van alle leden is nu nog slechts een kwart jonger dan 45 jaar. Die ontwikkeling past in een trend die al langer gaande is, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, in een toelichting op de cijfers. ,,De vakbonden kampen met een zekere mate van uitstroom en ze hebben niet voldoende instroom van nieuwe leden.”

Animo

Dat de animo om lid te worden beperkt is, blijkt volgens hem ook uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Daarin zegt 54 procent van de mensen die in 2020 geen lid waren van een vakbond dat ze er nooit serieus over nagedacht hebben om zich aan te sluiten.

Verder geeft 12 procent van de niet-vakbondsleden aan dat vakbonden geen invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden, 7 procent vindt het lidmaatschap te duur en 7 procent claimt dat vakbonden niet goed opkomen voor hun belangen.

Een uitzondering op de regel lijken de werknemers in het onderwijs. Met 31 procent zijn zij het vaakst aangesloten bij de vakbond. Ook de medewerkers in het openbaar bestuur en in vervoer en opslag zijn met 30 procent relatief goed vertegenwoordigd. Volgens de CBS-cijfers is de organisatiegraad in de bedrijfstak informatie en communicatie met 6 procent het laagst.

Of de afkalving een zorgwekkende ontwikkeling is, is volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen niet aan het statistiekbureau om te bepalen. ,,Je kunt wel zeggen dat een vakbond van oudsher bedoeld is om de werknemers in verschillende fases in hun leven te vertegenwoordigen. Het ledenbestand zou daarom een redelijke afspiegeling moeten zijn van de groep werkenden. Nu al bijna een kwart van de leden gepensioneerd is, kun je in elk geval vaststellen dat die representatie voor de leeftijdsgroepen niet opgaat”, constateert hij.

Het groeiende aantal gepensioneerde leden zou er weleens toe kunnen leiden dat de vakbonden meer aandacht krijgen voor pensioenen. Ook kan de afkalving van het ledenbestand de onderhandelingspositie van de vakbonden aan de cao-tafels ondermijnen.

