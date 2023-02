‘Van een inbox met 1600 ongelezen mails gaan mijn handen jeuken’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Floor Schliekelmann (28) is personal virtual assistant.

Wat doe je precies?

,,Ik neem alle ondersteunende taken op me die online geregeld kunnen worden, zodat mijn klanten zich alleen om hun werk hoeven te bekommeren. Ik manage agenda’s, ben contactpersoon als diegene even niet bereikbaar is en plan zakenreizen. Privézaken regelen doe ik ook, zoals de loodgieter bellen als er een lekkage is bij diegene thuis.

Ik werk als zzp’er, klanten kunnen bij mij een abonnement nemen voor een bepaald aantal uren per maand dat ik hen help. Op dit moment zijn mijn klanten vooral ondernemers en mensen in het c-level management, dat zijn de topfuncties bij bedrijven zoals de ceo en cfo. Maar ik werk bijvoorbeeld ook voor mensen in de entertainmentindustrie, zoals DJ's.’’

Hoe ben je personal virtual assistant geworden?

,,Ik heb hier geen opleiding voor gevolgd, ik deed een hbo-studie maar daar ben ik mee gestopt. Studeren was niks voor mij, maar ik wist eerst niet helemaal zeker wat ik wel wilde. Ik vond uiteindelijk werk bij een marketingbureau. Ik had goed contact met de eigenaar en vond het heel boeiend hoe hij werkte en wat hij op een dag allemaal deed. Hij bood me de kans om voor hem wat werk op te pakken. Dat begon met afspraken inplannen en werd steeds meer uitgebreid. Zo rolde ik in het vak van personal assistant.

In 2018 deed ik mee aan de verkiezing Secretaresse van het Jaar van Schoevers. Ik werd tweede. De naamsbekendheid die het me opleverde zorgde ervoor dat ik steeds meer gevraagd werd door mensen om hen te helpen. Sindsdien zit ik ook bij de klankbordgroep van Schoevers waarin ik meedenk over hoe het vakgebied zich ontwikkelt. Vijf jaar geleden besloot ik mijn eigen bedrijf als virtual personal assistant op te richten, Floormanager.’’

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,Dat verschilt echt per dag. De ene keer ben ik een inbox aan het leegruimen en administratie aan het bijwerken, de andere keer plan ik een zakenreis van twee weken van A tot Z. Soms weet ik als ik 's ochtends wakker word nog niet wat ik die dag ga doen, maar dat houdt het werk juist interessant.’’

Quote Je moet ervan houden dingen tot in de puntjes te regelen en orde te scheppen

Wat vind je leuk aan je baan?

,,De zelfstandigheid van het ondernemerschap vind ik heel fijn. Het persoonlijk aspect van mijn werk vind ik ook heel leuk. Het gaat niet alleen om het beantwoorden van de mailtjes en het opnemen van de telefoon. Alvast regelen dat er een bloemetje gestuurd wordt voor de verjaardag van een tante, bijvoorbeeld. En weet ik dat mijn klant een enorm drukke week heeft, dan zorg ik dat er tijd in zijn agenda vrij blijft voor een ontspannende massage tussen de meetings door. Het zijn kleine dingen, maar je kan er voor iemand een groot verschil mee maken.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede personal virtual assistant te zijn?

,,Het moet in je zitten om mensen te willen helpen. Als vrienden soms horen wat ik allemaal regel voor mijn klanten, ook op privégebied, dan zeggen ze soms, ‘kunnen zij dat niet zelf dan?’ Maar als je er al zo over denkt is dit werk waarschijnlijk niet voor jou. Je moet er ook van houden dingen tot in de puntjes te regelen en orde te scheppen. Als ik bij een nieuwe klant de inbox open en zie dat er 1600 ongelezen mails zijn dan schrik ik niet, maar gaan mijn handen jeuken. Dat getal moet naar nul!

Zoals ik werk is het wel belangrijk dat het ondernemerschap je ligt. Toen corona kwam, hadden de DJ's waar ik voor werkte geen optredens meer en hadden ze mijn hulp niet meer nodig. Van zes klanten ging ik opeens naar twee. Ik heb gelukkig het hoofd boven water weten te houden in die periode, maar je moet er als ondernemer mee kunnen leven dat je op veel vlakken geen zekerheid hebt.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik wil graag dit werk blijven doen, en zou mijn bedrijf graag willen uitbreiden en mensen in dienst nemen. Het lijkt me heel mooi als ik van mijn eenmanszaak een B.V. kan maken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.