Vandaag écht geen zin om te werken? Zo sleep je jezelf door een baaldag

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een baaldag

Laatst had ik er weer zo een. Een ochtend waarop ik bij het openen van mijn ogen al wist: dit gaat hem niet worden vandaag. Energiegebrek, motivatieverlies en tot in mijn botten voelen: géén zin vandaag. Hoewel het op papier best een prima dag had kunnen worden, klonk er uit mijn lichaam én mijn hoofd een luid en duidelijk ‘meh’.

Op zich geen reden tot paniek, natuurlijk. Iedereen heeft weleens een dag waarop hij of zij zich het liefste ziek meldt om op de bank Netflix te gaan liggen kijken - als ze anders beweren liegen ze. Die mensen die claimen dat hun werk zo leuk is dat ze er ook fluitend naartoe zouden gaan als ze er niet betaald voor zouden worden, en die elke dag staan te springen van het werkgeluk, die vertrouw ik dus voor geen cent.

Eens in de zoveel tijd een baaldag is knap vervelend, maar geen groot probleem. Maar goed, daar heb je als je zo’n baaldag hebt natuurlijk niet zo veel aan. Wat helpt dan wel? De volgende tips willen mij in zo’n geval wel eens door de dag heen slepen:

1. Praat jezelf moed in. Nee, het is niet het eind van de wereld en je bent niet zielig (al voel je je misschien wel een beetje zo). Maar van jezelf een beetje aardig toespreken is nog nooit iemand slechter geworden. Dus hup, dat je het bed uit bent geklommen is vandaag al een complimentje waard.

2. Onderhandel met jezelf. Oké, je hebt geen zin en vandaag wel veel te doen. Misschien kun je een middenweg vinden: bijvoorbeeld vanochtend doorzetten en vanmiddag iets laten schieten zodat je wat minder op het programma hebt. Kom met jezelf tot een compromis - doe vooral wat echt moet, en geef toe op de andere dingen.

Quote Niet alles zal vandaag lukken, maar je doet wat je kunt, en dat moet voor een keertje maar voldoende zijn

3. Beloon jezelf. Dit is een mooi moment om jezelf een beloning in het vooruitzicht te stellen: als je het vandaag ondanks de tegenzin toch rooit, mag je van jezelf die mooie tas kopen (of die fles whiskey).

4. Schakel sociale support in. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Bel die altijd begripvolle vriend, of die vriendin die je verbaal een schop onder je kont kan geven. En op hún volgende baaldag bellen zij jou.

5. Heb geduld met jezelf. Niet alles zal vandaag lukken, maar je doet wat je kunt, en dat moet voor een keertje maar voldoende zijn. Bovendien: na vandaag kan het alleen maar beter worden!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

