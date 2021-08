Vergadertijger John Beentjes is veranderd in een natuurman: ‘Ik had helemaal niets met de natuur’

Airco tegen de hitte? Dit zijn betere alternatie­ven

10:24 Airconditioning is niet de beste oplossing tegen hitte in huis. Dat klinkt tegenstrijdig, maar toch is dat de conclusie die Lenneke Kuijer van de Eindhoven University of Technology trekt naar aanleiding van haar onderzoek tijdens de Nederlandse hittegolf in augustus 2020.