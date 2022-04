‘Vergeet uiterlijk of IQ, deze factor bepaalt echt hoe succesvol je wordt’

Succesvol worden in je werk: talloze boeken zijn erover geschreven, eindeloos veel methodes zijn ervoor bedacht. Maar welke tips werken in de praktijk, en welk advies kun je beter links laten liggen? Auteur en spreker Mirjam Wiersma neemt verschillende successtrategieën onder de loep. Deze keer: grit .

Wat maakt nu eigenlijk dat de een succesvol is en de ander niet? De Amerikaanse psycholoog Angela Duckworth onderzocht die vraag onder andere bij militairen, kinderen en werknemers in het bedrijfsleven. Wie boekt het meeste succes? De slimste, de mooiste, of de meest getalenteerde?

Deze factoren blijken niet het belangrijkst. Wat echt telt is of je - ook als je níét de slimste, de mooiste of de meest getalenteerde bent - je stinkende best wil doen om je doelen te bereiken. De doorslaggevende succesfactor is grit, zegt Duckworth. Dat woord is nogal lastig te vertalen. En juist in het Engels klinkt het zo goed, ook de titel van de Nederlandse uitvoering van Angela Duckworth’s boek is Grit. Dus blijf ik het hier ook gewoon lekker gebruiken.

Om het een beetje duiding te geven: grit zit tussen karakter, lef en volharding in. En het bestaat uit een combinatie van twee zaken die allebei heel belangrijk zijn: passie en doorzettingsvermogen. Grit is zo belangrijk dat iemand met een beperkt IQ maar met een hoog ‘grit-niveau’ verder komt in het leven dan iemand met een hoog IQ maar minder grit.

De juiste mindset is cruciaal

Duckworth stelde in haar onderzoek naar succes bij kinderen vast dat het daarbij niet uitmaakte hoe veilig ze zich voelden op school, hoe hoog het gezinsinkomen was of hoe hoog ze scoorden bij standaardtesten. Je bent dus vast wel benieuwd hoe het met je eigen grit staat. Op de site van Angela Duckworth kun je het testen.

Het zou kunnen dat het testresultaat je tegenviel. Houdt het daar dan op? Of kun je je grit laten groeien? Ja, zegt Angela, maar daar is wel wat voor nodig. Het hangt namelijk van je eigen mindset af. Hoe kijk je tegen zaken aan? Zie je een fout als een bewijs dat je iets niet kan? Of sta je er meer in zoals Albert Einstein? ,,Je faalt nooit tot het moment dat je het opgeeft”, zei hij.

Quote Vraag jezelf af: is het niet gelukt, of is het nóg niet gelukt?

Heb je op werk iets uitgeprobeerd maar mislukte het? Kreeg je mensen niet mee in de richting die jij wilde? Vraag jezelf dan af: is het niet gelukt, of is het nóg niet gelukt? Het eerste is een fixed mindset: het is zoals het is en jij kunt er niets (meer) aan doen. Dat laatste is een groei-mindset: wat nu niet is, kan nog komen. Die mindset kan helpen om je grit te verhogen.

De koude werkelijkheid

Klinkt allemaal best logisch, toch? Alleen is er toch nog iets waar we het nog niet over hebben gehad. Succesvol word je door langetermijndoelen te hebben waar je echt om geeft. Doelen die je beslist wil halen. En dan heb je ook nog een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig.

Er hangt echter ook een fijne kortetermijnbeloning aan het bestempelen van je doel als niet-haalbaar. Als iets buiten jouw kunnen valt, en de ander is er toch beter in, dan heeft het weinig zin om er moeite voor te doen, toch? Je hoeft dan niet ‘s ochtends vroeg je hardloopschoenen aan te doen om meters te maken. Je hoeft geen avonden door te trekken om je onderzoek af te ronden. Je kunt ook wat langer in je bed liggen of ‘s avonds even een serie bingewatchen; warm en knus in je comfortzone. Aan jou de keuze: blijf je lekker zitten waar je zit, of ben je bereid daar uit te stappen?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.