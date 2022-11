Vind jij die nieuwe collega onuitstaanbaar maar loopt de rest met hem weg? Zo komt dat

Stom beest, plaag ik hem. Maar zo stom is hij eigenlijk niet. Zijn hersenen doen precies wat die van ons ook doen: ze voorspellen. Nog voordat we iets gaan zien, horen, voelen of meemaken hebben onze hersenen al bedacht wat dat waarschijnlijk gaat zijn.

Veel efficiënter

Dus zien we wat we denken dat we gaan zien. Denk maar eens aan die plaatjes waarin je een konijn of een eend kan zien. Of horen we wat we denken te gaan horen, zo blijkt uit gekmakende audio-illusies die je op internet kan vinden. Google maar eens op ‘green needle brainstorm’. Als je denkt dat je het woord ‘brainstorm’ gaat horen, dan hoor je dat ook. Maar denk je dat je ‘green needle’ hoort, dan hoor je overduidelijk dat. Het lijkt alsof iemand het geluidsfragment verandert, maar in werkelijkheid zijn het jouw hersenen die iets anders verwachten te horen.