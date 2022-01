Vluchteling Arfan ziet na zes jaar volhouden zijn droom uitkomen: ‘Mijn bloemenhandel is gestart’

Terwijl Nederland mokt en klaagt over de aanhoudende ‘coronasores’ straalt Arfan Karaki in zijn kleine Culemborgse appartement als een zomerzonnetje. De biologieleraar en uitvinder uit Damascus, die het AD sinds zijn vlucht uit Syrië in 2015 is blijven volgen, is misschien wel de gelukkigste mens in onze regio. ,,Eindelijk is mijn geduld beloond. Ik gaf nooit op, ondanks alle tegenslag. Mijn bloemenbedrijf is geboren en 2021 bracht ons een prachtige dochter.”