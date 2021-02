Vrouwen in overgang durven klachten niet te bespreken: ‘Miljoenen lijden in stilte’

Hoewel de helft van de werkende bevolking er op een bepaald moment mee te maken krijgt, blijft de menopauze een taboe op het werk. Veel vrouwen hebben last van klachten, ziet vakbond CNV. In een onderzoek onder vakbondsleden zegt 60 procent van de vrouwen in de overgang dat de combinatie met werk hen zwaar valt.

In een nieuw onderzoek van CNV onder meer dan 2000 vrouwelijke leden zegt 84 procent psychische of lichamelijke klachten te ervaren door de overgang. 70 procent meldt last te hebben van slapeloosheid, 67 procent is vermoeid en 72 procent meldt opvliegers. Ook hebben vrouwen last van stemmingswisselingen (54 procent), hoofdpijn (30 procent) en hebben ze psychische klachten (26 procent).

Dat heeft gevolgen voor hun prestaties en welzijn op werk. De combinatie werk en menopauze valt 60 procent zwaar. Acht procent van de ondervraagden meldt zich regelmatig ziek met overgangsklachten.

Ook al ondervinden ondervraagden hinder van de menopauze, toch zijn ze niet erg geneigd om op hun werk te delen waar ze mee zitten. Bij een ziekmelding geeft 94 procent niet aan dat het om klachten gerelateerd aan de menopauze gaat. Bij 69 procent is de leidinggevende ook niet op de hoogte dat men klachten ervaart.

Carrièrekansen

Anneke Westerlaken, bestuurslid van CNV: ,,Veel vrouwen zien de menopauze nog als hun eigen probleem. Door het maatschappelijke taboe op het onderwerp durven ze er niet over te beginnen op werk. Miljoenen vrouwen lijden zo in stilte en melden zich maar ziek of gaan minder werken als het echt niet meer gaat.’’

Ook verzwijgen vrouwen soms dat ze klachten hebben omdat ze bang zijn voor de mogelijke gevolgen. Een op de vijf ondervraagden vreest voor haar baan als ze de klachten zou bespreken en meer dan een kwart is bang haar carrièrekansen te schaden.

Quote Vrouwen met klachten denken dat ze alleen zijn, maar dit is iets waar de helft van de werkende bevolking last van kan krijgen Anneke Westerlaken, bestuurslid CNV

Op de werkvloer zou er veel meer aandacht moeten komen voor de menopauze, stelt Westerlaken. ,,Vrouwen met klachten denken dat ze alleen zijn, maar dit is iets waar de helft van de werkende bevolking last van kan krijgen. In sommige sectoren waar meer vrouwen werken, zoals zorg en onderwijs, is dat percentage nog hoger.’’

Ze ziet dat de overgang niet altijd even serieus wordt genomen op het werk. ,,Men doet er vaak lacherig over. Op zich is het niet erg om een grapje te maken, want dat kan de sfeer luchtig houden. Maar het helpt ook het taboe in stand houden en kan vrouwen daarmee belemmeren. Als de enige keren dat het onderwerp ter sprake komt is als jongere collega’s er grappen over maken, dan moedigt dat niet aan om er open over te zijn.’’

Signalen

Informatie over de mogelijke invloed van de overgang, moet volgens het CNV wijder verspreid worden op de werkplek. ,,Het is belangrijk dat iedereen in het bedrijf weet wat de menopauze in kan houden. Dat kan bijvoorbeeld door infosessies te houden. Ook teamleiders en vertrouwenspersonen moeten de signalen leren herkennen.’’ In het onderzoek gaven vrouwen aan hun klachten liever niet aan te kaarten bij een mannelijke leidinggevende. ,,Door te zorgen dat iedereen weet wat er kan spelen, ook de mannen, kan je de drempel voor iemand verlagen om toch hulp te zoeken.’’

Met een relatief simpele aanpassing kan een vrouw die last heeft van de menopauze al een heel eind geholpen zijn, benadrukt Westerlaken. ,,De werknemer moet durven praten over waar ze last van heeft en de werkgever moet zich in kunnen leven. Dan kun je er samen meestal wel een mouw aan passen. Zo sprak ik laatst een zorgmedewerker met overgangsklachten. Ze sliep enorm slecht, maar moest ook nog vroege diensten draaien. Toen zijn haar diensten zoveel mogelijk geruild naar avonddiensten.’’

