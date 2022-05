‘Vrouwen verdienen maar bij 11 procent van de grote bedrijven meer dan mannen’

Het verschil in de gemiddelde bruto-uurlonen van mannen en vrouwen in Nederland is ongeveer gelijk aan het gemiddelde verschil in de Europese Unie. Hoewel in de EU als geheel het loonverschil geleidelijk kleiner wordt, zijn er ook landen waar het verschil juist toeneemt, zoals in Letland en Kroatië.



In de loop van de tijd is in ons land het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen steeds kleiner geworden. Hierbij speelt een rol dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannelijke, hoewel ze nog wel minder uren werken dan mannen.



In 2021 verdienden mannen gemiddeld 25,84 euro per uur, vrouwen 22,42 euro. Opvallend is echter dat het gemiddelde uurloon van jonge mannen en vrouwen weinig verschilt. Hoe ouder de werknemers, des te groter het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Dat kan zelfs oplopen tot 20 procent bij 50-plusssers.



Binnen de financiële dienstverlening is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen het grootst. Terwijl 55 procent van de mannen in deze bedrijfstak hoogbetaald is, geldt dat maar voor 28 procent van de vrouwen.