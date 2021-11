Waarom Anjo na de diagnose borstkanker zo lang mogelijk wilde doorwerken

Het moest een prachtig jaar worden. Anjo Bloemen (60) uit Ede had net haar 50ste verjaardag gevierd en had allerlei plannen voor de toekomst. Totdat ze zich een paar dagen later moest melden bij de arts. Hier hoorde ze de volgende woorden: je hebt borstkanker. ,,Van het ene op het andere moment veranderde ik van een gezonde vrouw die midden in het leven stond in iemand met een levensbedreigende ziekte. Opeens stond niets meer in het teken van leven, maar van overleven.’’