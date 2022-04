Waarom Annelies (60) benoemd is tot Collega van het Jaar

Ze staat liever niet in het middelpunt van de belangstelling, toch vindt Annelies Tuinenburg (60) het ontzettend leuk dat ze Collega van het Jaar 2022 is geworden. Volgens haar collega’s bij groothandel Technische Unie is de winst meer dan terecht: zonder Annelies zou het werk lang niet altijd op tijd af komen.

Al 22 jaar werkt Annelies Tuinenburg bij Technische Unie, groothandel in technische installatiematerialen. Ze begon er als orderpicker en werkt nu al een aantal jaar als planner. Daarnaast is Tuinenburg een enorme steun en toeverlaat voor de 300 medewerkers in de distributiecentra. Dat leverde haar vandaag op Nationale Collegadag de titel Collega van het Jaar 2022 op.

Collega Roy de Haan gaf Tuinenburg voor de verkiezing op, georganiseerd door uitzendbureau Olympia. ,,Toen ik een mail erover voorbij zag komen, dacht ik meteen: dit is wat voor Annelies. Ze is zo ontzettend zorgzaam, kan erg goed luisteren, verzorgt mensen graag. Ze is ook iemand die met een zak snoep aan komt zetten. Het is altijd gezellig als Annelies er is. Ze verdient het om in het zonnetje gezet te worden.” De Haan vroeg zich wel af of Tuinenburg de nominatie leuk zou vinden. ,,Zo’n verkiezing ligt behoorlijk buiten haar comfortzone.”

Tuinenburg geeft toe dat ze liever in luwte blijft: ,,Misschien ben ik te bescheiden, maar al die aandacht hoeft van mij niet zo, ik geef liever aandacht aan anderen. Eigenlijk zijn we allemaal collega van het jaar. Maar ik vind het wel heel fijn dat mijn collega's zo over me denken.”

Vertrouwen

Wat denkt zij dat de doorslag gegeven heeft voor haar winst? ,,Er kan veel stress zijn in drukke perioden met veel orders, ik vind het belangrijk dat iedereen de dag toch goed doorkomt. Ik zorg ervoor dat er ook nog gelachen kan worden en ik help waar ik kan of bied een luisterend oor. Ik denk dat mensen dat enorm waarderen.”

Wat De Haan betreft is Tuinenburg ook zeker collega van het jaar geworden door haar geduld. ,,We hebben 250 vaste mensen in dienst, dat wordt met uitzendkrachten aangevuld tot 300. Zie dat maar eens te organiseren en te plannen. We hebben ook veel internationale mensen in dienst. 's Avonds, als hun aanspreekpunt van Olympia er niet is, staat Annelies ze te woord in haar beste Engels.”

Tuinenburg: ,,Ik probeer alle 250 namen te onthouden. Dat maakt het contact een stuk persoonlijker en makkelijker. Ik denk ook dat mensen me daarom snel vertrouwen, ik doe mijn best voor ze.” Medewerkers kunnen met alles bij Tuinenburg terecht, zowel met de leuke als de minder fijne dingen in het leven. De Haan: ,,We zijn erg open naar elkaar. We praten veel over dingen waar we tegenaan lopen. Praten helpt en lucht op.”

Kopie zoeken

De vrolijkheid en opgewektheid van Tuinenburg werken erg aanstekelijk, zegt De Haan. Dit zorgt ervoor dat medewerkers altijd komen helpen als er een klus geklaard moet worden, zegt hij. Tuinenburg roemt vooral de inzet van het team: ,,Ik vind het soms wel lastig om in de planning te zien dat het laat wordt voor de orderpickers. Als we mensen bereid hebben gevonden om over te werken, dan ben ik erg trots dat het gelukt is. Maar petje af, mensen blijven altijd wel vrolijk. ”

Wat als er straks een eind komt aan Tuinenburgs loopbaan? De Haan heeft een oplossing: ,,Dan gaan we op zoek naar een kopie van Annelies, maar dat wordt nog wel lastig. Annelies is namelijk ontzettend secuur, in haar planning zitten bijna nooit fouten. En het is natuurlijk altijd gezellig met haar. Ook gaan we de paaseitjes en al het lekkers dat ze meeneemt missen.”

Gelukkig denkt Tuinenburg voorlopig nog niet aan stoppen. ,,Ik wil eerst de 65 halen en daarna kijk ik wel hoe lang ik nog blijf.” De Haan: ,,We hopen dat het nog wel even duurt voor Annelies met pensioen gaat.”

