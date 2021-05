Waarom de Dag van de Arbeid juist nú zo belangrijk is

werken met een beperking Door de hartziekte van Annelies (50) is koffie halen voor collega’s al een hele inspanning

23 april Een groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Annelies Kalisvaart (50).