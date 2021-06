Waarom de hondenspullen van Anouk (28) de hele wereld veroveren: ‘Ik kan het zelf niet geloven’

Gat in de markt! Deze onderne­mers verduurza­men bedrijfs­pan­den: ‘Onze omzet is verdrievou­digd’

11:30 Veel bedrijven in Nederland zitten in oude panden. Ze moeten flink verduurzamen om in 2023 het dan verplichte energielabel C te verkrijgen. De Amersfoortse Buffel groep zag dit gat in de markt en specialiseerde zich in het renoveren van bedrijfspanden.