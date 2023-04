Waarom een ontmoeting in het echt zo anders is dan online

ColumnIn coronatijd zagen we onze werkrelaties het meest via een scherm. Nu alle maatregelen opgeheven zijn, kan een ontmoeting in real life weer. Dat kan even wennen zijn, ondervond gedragspsycholoog Chantal van der Leest onlangs zelf.

,,Ik ben in het echt heel groot!” De werkrelatie met wie ik vandaag een afspraak heb, springt spontaan op van haar stoel om me te begroeten. Ik ben ook niet klein, maar ze torent zeker nog een half hoofd boven me uit. Dat had ik niet verwacht. Een vreemde gewaarwording, want ik ken haar al zeker een jaar. We zaten samen in Zoom-meetings, hingen uren aan de telefoon. Maar nu waren we opnieuw aan het uitvinden hoe we met elkaar om moesten gaan. Handen schudden of een boks? Meteen maar een knuffel?

Tegenwoordig kan het zomaar voorkomen dat je mensen twee keer voor het eerst ontmoet. Eerst online en daarna nog een keer in het echt, met allerlei extra informatie. Hoe lang iemand is, hoe hij of zij beweegt en iemands houding. Soms herken ik mensen nauwelijks in het echt, omdat ze zo anders zijn dan ik verwachtte. Weet je nog dat voorheen nieuwslezers altijd strak in de camera moesten kijken? Hoe vreemd was het dan als je mensen als Harmen Siezen of Noraly Beijer ineens in een luchtiger programma zag. Of wanneer je na een jarenlange penvriendschap die persoon in het echt zag. Echt even wennen.

Lippen die een beetje samenpersen

Psychologen waren in eerste instantie bang dat al dat online overleggen zou zorgen voor slecht contact. Dat we elkaar niet meer zo goed zouden kunnen ‘lezen’, maar dat lijkt mee te vallen. We hebben supergoede beeldschermen tegenwoordig en als je niet met te veel mensen in een meeting zit, kun je heus wel veel aflezen aan de gezichten op een scherm. Een klein fronsje, lippen die een beetje samenpersen of juist een klein glimlachje en groter wordende pupillen; we weten heus wel wat mensen denken. En we zien ook dat ze afgeleid zijn en stiekem iets zitten te lezen op een ander scherm of op hun telefoon.

Toch, online heeft wel zijn beperkingen. Bijvoorbeeld als je internet een beetje haperig is. Blijkbaar is een ruime seconde vertraging op de lijn al genoeg om je het gevoel te geven dat je niet meer in contact bent met elkaar. Om een goede band te krijgen met een ander of creatief samen te broeden op een goed plan blijken echte bijeenkomsten nog altijd het beste.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

