Waarom het tijdens een wandeling wél lukt een goed gesprek te voeren

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je contact met collega’s als zoveel mogelijk thuisblijven de norm is. Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Vandaag: wandelen.

Mensen echt live ontmoeten is iets dat velen van ons enorm missen. Een wandeling met één collega kan wel, want dat is echt goed mogelijk op 1,5 meter afstand. En het geeft je ook nog eens een prima uitgangspositie voor een mooi gesprek.

We vinden het namelijk comfortabel om te praten als we naast iemand zitten of lopen (wat je bij wandelen natuurlijk vaak doet). Dat heeft er mee te maken dat je elkaar niet steeds in de ogen kijkt. Te veel oogcontact en al die gezichten dichtbij in beeld zijn er waarschijnlijk - men is dat nog druk aan het onderzoeken - de oorzaak van dat we zo bekaf worden van videovergaderen. Als een gezicht in werkelijkheid zo dicht bij het jouwe zou zijn, zouden we dat al snel interpreteren als gevaar (of als iets dat ook niet zo bij een werkrelatie past...)

Vast onderdeel van de werkdag

Denk je dat het moeilijk is om je collega over te halen mee te gaan? Uit onderzoek blijkt dat 50 procent van de werknemers wil dat de baas wandelen tot een vast onderdeel van de werkdag maakt. De hele dag zittend je werk doen, dat zal voor veel thuiswerkers nu gelden, is ongezond. Daar is zo’n beetje iedereen het nu wel over eens. Wandelen tussendoor is alleen om die reden al aan te bevelen. Overigens zegt 60 procent door corona meer te zijn gaan wandelen. De kans is dus heel groot dat je collega een wandelafspraak een goed idee vindt.

Jarenlang experimenteerde wetenschapper Arthur Aron met hoe mensen hun gesprek en de band met elkaar snel kunnen verdiepen. Hij liet onder andere vreemden in een uur vragen uit een vooraf opgestelde lijst aan elkaar stellen. Dat bleek effectief: in sneltreinvaart voelden ze zich meer verbonden met elkaar. En dat is wat we zoeken: verbondenheid.

Lastige dingen

Gebruik je wandeling wel om echt in gesprek te gaan. Houd het niet bij koetjes en kalfjes maar praat over en vraag naar lastige dingen. Bespreek eerlijk waar je nu in coronatijd tegen aanloopt, zowel in je werk als in je privéleven. Juist het delen van moeilijke dingen maakt dat je je verbonden voelt met de ander. Lastig? Stel een paar van de vragen van Arons lijst, zoals:

- Met wie op deze wereld zou je weleens willen dineren?

- Oefen je weleens een telefoontje voordat je gaat bellen? Waarom?

- Wat betekent een ‘perfecte’ dag voor jou?

Vier minuten

De vragen hierboven zijn nog vrij luchtig en komen uit deel een van de lijst. Er is ook nog een deel twee, drie en vier, de vragen worden per deel steeds persoonlijker en intiemer. In het experiment keken proefpersonen elkaar als afsluiter vier minuten onafgebroken in de ogen zonder iets te zeggen.

Dit geheel is een tikje te intensief voor je wandeling met een collega. Tenzij je natuurlijk een spannende collega hebt met wie je het helemaal niet erg vindt om er iets meer van te maken: een duo dat meedeed aan de experimenten van Arthur Aron is zelfs getrouwd!

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

