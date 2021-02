Waarom je eens met je collega’s zou moeten schilderen, koken of fotograferen

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je sociaal contact met collega’s als zoveel mogelijk thuiswerken de norm is? Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Deze week: deel je talent.

Om echt verbinding te maken is het belangrijk om het af en toe ergens anders over te hebben dan over werk. En dat is lastiger dan het klinkt. Je leven gewoon doorleven zoals je het deed: dat is er even niet meer bij. Opeens moet je je tijd anders invullen dan je gewend bent. In natuurgebieden is het daarom drukker dan ooit. Wandelen, dat zijn we allemaal gaan doen. Misschien heb je nu ook eindelijk alles wat je op Netflix nog wilde zien afgetikt.

En dan is er vast nog steeds ruimte in je agenda. Hoe leuk om dan juist nu ook eens iets nieuws te gaan doen, gewoon om te kijken of het wat is. Of om dat wat je graag doet met mede-enthousiastelingen te delen. En die andere enthousiastelingen kun je heel goed onder je collega’s vinden.

Quote Hoe leuk om dan juist nu ook eens iets nieuws te gaan doen, gewoon om te kijken of het wat is

Collega’s die iets delen waar ze warm voor lopen kunnen bij Spotify een gilde oprichten, Spotify kent er vele. Sommige zijn werkgericht, maar dat hoeft niet. Zo is er een gilde voor webontwikkelaars, maar ook eentje voor bordspelletjes en eentje voor wijn.

Om zelf een ‘gilde’ te starten hoef je niet ergens heel goed in te zijn. Nieuwsgierigheid is vaak al genoeg. Neem bijvoorbeeld eens: schilderen als Bob Ross. De lukt-altijd methode van de helaas overleden held Ross is prima te volgen vanaf zijn YouTube-kanaal. Iedereen regelt eigen schilderspullen en je kijkt tegelijk allemaal dezelfde video tijdens een online meeting. Zo kun je gezellig met elkaar praten tijdens het schilderen. Klaar? Deel je resultaat en praat even gezellig na.

Eén keer per week is genoeg

Er is zo weinig nieuws in deze tijd, iets doen wat misschien wel heel ver uit je comfortzone ligt, geeft een lekker gevoel. Maak je toch weer eens wat mee. En vooral iets creatiefs doen is een goed idee. Een internationaal onderzoek van drie maanden, gestart op 13 april 2020, dus tijdens de eerste piek van Covid-19 door The Happiness Research Institute, laat zien dat we ons – niet verbazingwekkend – angstiger en verveelder voelen. Een creatief project starten helpt om je tegen deze negatieve pandemie-effecten te wapenen. Eén keer per week iets doen is daarvoor genoeg.

Een hobby of gewoon iets wat je interesseert is een goede basis. Een kookclub, beter fotograferen met je iPhone, of miniwerelden bouwen kan natuurlijk ook. Of een schrijf- of filmclub? Kies iets uit en plan er een online meeting voor in.

Kinderboeken

Inspiratie nodig? De bestseller ‘Het Geluk Project’ van Gretchen Rubin stal mijn hart. Rubin adviseert – los van werk – om clubs op te richten over zaken die je interesseren. Bij haar zelf is dat het lezen van kinderboeken. Ze dacht dat weinig mensen haar liefde voor kinderboeken deelden en dat het misschien zelfs iets was waar je je bijna een beetje voor moest schamen. Toen ze haar club oprichtte bleken echter velen haar passie te delen. Ze genoot van de bijeenkomsten, die droegen bij aan haar geluk.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kan echt iedereen zo een Bob Ross-schilderij uit zijn mouw schudden? Q-music-nieuwslezer Anne-Marie beweerde in een uitzending van wel. Maar hoe brengt zij het er zelf vanaf in een Bob Ross-schilderlesje?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.