Waarom we het liefst op maandag solliciteren

We solliciteerden vorig jaar het meest op maandagen en het liefst in de maanden april en mei. Ook stuurden we ons cv vergeleken met 2019 vaker via onze smartphone. Dat blijkt uit een nieuwe analyse, die ook duidelijk maakt in welke sectoren je sinds de coronacrisis de meeste kans maakt.

Op maandagen werd vorig jaar net als in 2019 het meest gesolliciteerd. Bijna 20 procent van de sollicitaties werd op de eerste dag van de week verstuurd. In het weekend solliciteerden we het minst vaak. Iets meer dan 7 procent van de sollicitaties vond op zaterdag plaats en ruim 8 procent op zondag. Dat blijkt uit een analyse van de ruim 11.000 cv’s die recruitmentbureau Robert Half in 2020 ontving.

Revolutie

,,In het weekend nemen mensen de tijd om over hun carrière na te denken. Ze zetten vaak op maandag de stap”, zegt Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half. In de analyse werd ook gekeken naar het tijdstip waarop mensen hun cv het liefst versturen. Wat blijkt: sollicitanten doen dit het meest onder werktijd, een derde solliciteert tijdens de lunchpauze.

Robert Half keek ook naar de populairste maanden. In mei 2020 kwamen de meeste reacties binnen. Die maand is goed voor 14 procent van alle sollicitaties van dat jaar, op de voet gevolgd door april. De laatste maanden van 2020 waren kandidaten het minst actief. In november werd maar 4,4 procent van alle sollicitaties verstuurd.

,,In maart werden we opgeschrikt door de lockdown. Een deel van de werknemers raakte hierdoor helaas werkloos of werd bang zijn baan te verliezen. Anderzijds kregen we te maken met een soort industriële revolutie”, zegt Bruggeman. Voor de coronacrisis zag ze al een toename van het aantal vacatures in bijvoorbeeld de e-commerce, logistiek en transport. ,,Het borrelde al langer in die industrieën. De coronacrisis heeft die trend een boost gegeven.”

Mkb-bedrijf

Als je nu op zoek bent naar een nieuwe baan, kun je volgens Bruggeman het beste voor een van deze booming sectoren kiezen. ,,Die staan er nu en in de toekomst financieel gezien goed voor. Maar dat betekent niet dat je alleen voor de grote bedrijven moet kiezen die nu veel succes hebben. Werken bij een succesvol mkb-bedrijf kan ook erg leuk zijn.”

Het gaat er volgens Bruggeman vooral om dat je een baan kiest die bij je past. ,,Bedenk waar jij je het prettigst bij voelt. Wat voor soort bedrijf spreekt je aan, welke visie, welke ethische standpunten. Maak dat ook kenbaar tijdens je sollicitatie.”

Smartphone

Bruggeman zag ook in de analyse terug dat het sollicitatieproces korter is geworden in 2020. ,,De wervingsperiode was voor veel bedrijven al kort, maar die is nu nog korter. Bedrijven die hard groeien willen de gesprekken snel doen om vervolgens op korte termijn een keuze te kunnen maken. Dat kan gelukkig ook door alle digitale middelen die we nu hebben.”

Robert Half ontdekte daarnaast dat het aantal smartphone-sollicitaties toeneemt. Ruim 70 procent van de sollicitaties vindt nog steeds via een computer plaats, maar 27 procent verstuurde zijn sollicitatie vorig jaar met de smartphone. Twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 24 procent.

Volgens Bruggeman zal dit alleen maar blijven toenemen. ,,Sowieso maken mensen sinds een aantal jaar veel intensiever gebruik van hun smartphone. Er is nu een generatie aan het solliciteren die niet anders gewend is. Daar moet je wel op inspelen in je wervingsproces.” Maar ze benadrukt wel dat je ook de traditionele manier van solliciteren beschikbaar moet houden voor kandidaten die liever hun cv via een laptop versturen.

Aanpassingsvermogen

Niet iedereen is op zoek naar een nieuwe baan. Maar ook als je goed zit waar je nu zit, blijf dan wel in beweging, zegt Bruggeman. ,,De wereld blijft veranderen, zeker op digitaal niveau. Dus zorg ervoor dat je je aanpast. School je op tijd om. Aanpassingsvermogen is belangrijk in de huidige markt, net als de wil om te blijven leren.”

