Waarom we toch met z’n allen naar de ‘nutteloze’ vergadering gaan

,,Zullen we dan een vervolg-vergadering inplannen?”, vraagt je leidinggevende. Alles in je binnenste schreeuwt: nee, alsjeblieft, niet nog meer uren van dit zinloze geprietpraat. Je kijkt naar je collega’s, maar die geven geen kik. Iedereen vindt het blijkbaar prima om nog meer tijd over de balk te smijten en dus knik je gedwee. Oké dan. Als iedereen verder wil vergaderen, dan moet dat maar. Vraag is alleen: denken de anderen niet stiekem hetzelfde als jij, en zeggen ze niks?

Het gebeurt onnoemelijk vaak dat we denken dat we de enige zijn. Dat we de enige zijn in een zaal die niet snapt wat de spreker zegt, dat we de enige zijn die niet op een maandagavond alcohol wil drinken. Terwijl heel vaak blijkt dat we eigenlijk bij een stille meerderheid horen. Pluralistic ignorance wordt dit genoemd, of: meervoudige ontkenning.

Nieuwe kleren van de keizer

Het lijkt een beetje op het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Iedereen ziet dat de keizer in zijn nakie rondloopt en wordt opgelicht door zijn kleermakers, maar niemand durft iets te zeggen. Vaak merken we niet aan anderen dat ze het eigenlijk met ons eens zijn. Wie twijfelt doet en zegt vaak niks. En wie zwijgt stemt toe, denken we.

Zo kan het gebeuren dat mensen samen iets in stand houden waar eigenlijk niemand meer achter staat. Een jaarlijks personeelsfeest waar niemand zin in heeft. Of op grotere schaal: dat in de jaren zestig zwarte mensen in Amerika anders werden behandeld terwijl bijna niemand dat rechtvaardig vond. Of dat er maar geen klimaatmaatregelen worden genomen door de overheid, terwijl de meeste Nederlanders aangeven dat ze voor overheidsmaatregelen zijn.

Een onderzoek of een poll kan inzichtelijk maken wat mensen in stilte echt denken. Of je kan mensen over een drempel helpen door ze te helpen om te doen wat ze eigenlijk willen. Zo zijn er stickers voor openbare gebouwen die aangeven dat vrouwen er hun kind borstvoeding mogen geven. En stickers voor winkeliers met ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’ voor mensen die graag plastic afval willen voorkomen. Soms kan een persoon het verschil maken, door te zeggen wat iedereen in stilte al denkt. Zoals in het sprookje het kind dat durfde te zeggen dat de keizer geen kleren aan had.

