Waarom zoveel burn-outs? ‘Stress komt vaak voort uit dingen die weinig met werk te maken hebben’

Japie (35) nam zijn moeder in dienst die moeilijk rondkwam: ‘Ze komt hier tot bloei’

Japie Stoppelenburg (35) is een vrolijke dertiger met een Rotterdamse tongval. Hij is eigenaar van reclamebureau Truus, waar ze, naar eigen zeggen, reclame maken voor ‘echte mensen’. Die inspiratie haalde hij uit zijn jeugd. Hij groeide op in een gezin waar zijn moeder hard werkte voor weinig. Een jaar geleden nam hij zijn moeder in dienst en nu deelt hij zijn succes met haar binnen het bedrijf wat hij naar haar vernoemde.

13 december