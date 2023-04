Wandel tijdens je Werk-dag: ‘Voor veel mensen is het al pure winst als ze een halfuurtje lopen’

Vandaag is het Wandel tijdens je Werk-dag. Nederlanders zitten het meest van heel Europa. Gemiddeld zitten wij 10,7 uur per dag, blijkt uit onderzoek van TNO . Dave Horwijk, van Stichting Wandelnet, legt uit hoe werknemers op kantoor ook op een drukke dag meer kunnen bewegen.

Vandaag organiseert Wandelnet de nationale ‘Wandel tijdens je Werkdag’ (WTJW), wat houdt dat in?

,,We willen mensen met een zittend beroep aanzetten tot wandelen. Niet alleen door (deels) van én naar kantoor te wandelen, maar juist door het zitten met wandelen te onderbreken. Het is belangrijk, want wandelen tijdens de werkdag zit nog niet in ons systeem. Tijdens deze nationale dag willen we mensen laten ontdekken wat het met je doet.’’

Waarom moeten mensen meer bewegen?

,,Wandelen brengt verschillende gezondheidsvoordelen met zich mee. Regelmatig wandelen helpt bijvoorbeeld om fysiek fit te blijven en het versterkt tegelijkertijd het immuunsysteem. Daarnaast voel je je na een wandeling mentaal veel beter. Door te lopen maak je extra hormonen aan zoals endorfine. Dit gelukshormoon helpt tegen stress en is goed voor je slaapritme.’’

Maar mensen hebben vaak toch helemaal geen tijd om te wandelen?

,,Soms heb je het inderdaad zo druk dat het wandelen erbij inschiet, maar er zijn verschillende manieren om ook op een drukke dag te wandelen. Plan bijvoorbeeld een ‘weeting’. Dat staat voor ‘walk your meeting’: voer al wandelend je overleg of brainstorm met collega's in plaats van dat je in een vergaderruimte zit.”

,,Ook een telefoongesprek hoeft niet op je stoel plaats te vinden. In veel gevallen kun je even rondlopen. En heb je het echt heel druk? Haal dan wel drinken voor jezelf. Het is aardig als collega’s aanbieden iets voor je mee te nemen, maar je ontzegt jezelf een paar minuten heen en weer lopen.”

Hoe vaak moet je dan minimaal de benen strekken?

,,Voor veel mensen is het al pure winst als ze tijdens de lunch een halfuurtje lopen. Maar in de ideale wereld zou je elke dertig minuten even gaan wandelen. Dit hoeft geen gigantisch rondje te zijn, even naar het koffiezetapparaat lopen is al voldoende. Het is een moment van ontspanning en ook goed voor je creativiteit.”

Werkgevers moeten personeel dus ook stimuleren om meer te gaan wandelen..

,,Zeker. Aan een stuk zittend doorwerken is niet alleen ongezond, je wordt er ook niet efficiënter van. Door te wandelen krijgen je hersenen meer zuurstof, want het bloed kan beter rondpompen. Hierdoor verminder je de kans op hartkwalen, overgewicht en slaapproblemen en je creatieve denkvermogen stijgt met 60 procent. Als je dan weer terugkomt bij je bureau ben je een stuk energieker en creatiever dan daarvoor. ”

Drie tips van Wandelnet om meer wandelmeters in je werkdag te krijgen: 1. Wandel (een stuk) van je woon-werkverkeer. Ga je bijvoorbeeld met het ov? Stap dan een halte eerder uit. Ga je met de auto? Parkeer hem dan eens wat verderop. Zo pak je makkelijk wat extra wandelminuten. 2. Plan een ‘brainwalk’ in je agenda. Tijdens deze wandeling verdoe je geen tijd. Het is ideaal voor het bedenken van nieuwe plannen. Je zult versteld staan van de ideeën die je wandelend opdoet. 3. Wandel ook op een thuiswerkdag. Begin de dag dan met een ommetje of een loopje naar de supermarkt. Een hond hebben is natuurlijk helemaal ideaal, want die kan je prima meerdere keren op een dag uitlaten.

