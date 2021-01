Wat nou crisis? ‘Jongste franchiser ooit’ Rick opent zijn derde Intertoys

Met 80.000 bezoekers per week ziet Rick van Dalen (33) het wel zitten in De Helftheuvel, een overdekt winkelcentrum in Den Bosch. Vrij parkeren, op een parkeerschijf na dan, noemt hij een groot voordeel. Dat is wel anders bij zijn winkels in Den Bosch en in Zaltbommel - waar zijn vader Leo 36 jaar geleden Intertoys Pinocchio begon.