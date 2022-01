Wat vogels in de tuin te maken hebben met ons levensgeluk

‘Een keep, een keep!’, gilde ik laatst tijdens een best wel belangrijke online meeting. Ik hoopte al weken om dit vinkachtige vogeltje eens in mijn tuin te zien en daar zag ik hem ineens door het raam. Toch werd mijn enthousiasme niet gedeeld door mijn medevergaderaars. Raar. Zij weten blijkbaar niet dat het zien van verschillende vogelsoorten je geluksgevoel flink kan opkrikken.

Sinds thuiswerken de norm is, heb ik - net als zovelen - het uitzicht op de kantoortuin omgeruild voor dat op mijn bescheiden stadstuintje. Dat voelt behoorlijk vertrouwd, want ook hier wordt heel wat af vergaderd. Een flinke groep mussen zoekt elke ochtend zijn plek in een van mijn dichtvertakte sierboompjes. Zit iedereen comfortabel, dan kunnen de meetings beginnen. Urenlang getjilp begeleidt me tijdens mijn dagelijkse werk.

Even belangrijk als geld

Maar er hupst, waggelt en vliegt veel meer rond dan mussen alleen. Rondom mijn huis heb ik al meer dan twintig vogelsoorten geteld, en dat in een doodnormale woonwijk. Denk aan merels, koolmezen, kauwen en roodborstjes. En dat is goed nieuws voor mijn levensgeluk, denken Duitse onderzoekers. Zij bekeken het inkomen en geluksgevoel van 26.000 mensen in 26 landen, en ook de hoeveelheid vogelsoorten in hun omgeving.

Uit die gegevens bleek dat een variatie aan vogels even belangrijk is voor je levensgeluk als geld. Ze konden er zelfs een bedrag aan koppelen. 14 verschillende vogelsoorten in je buurt leveren evenveel geluk op als elke maand 124 euro bonus op een maandinkomen van 1237 euro.

Quote Wanneer er veel verschil­len­de diersoor­ten zijn, geeft ons dat onbewust het gevoel dat onze leefwereld veilig is

Zo, dat is makkelijk verdiend. Dit weekend ga ik me dus tijdens de Nationale Vogeltelling weer makkelijk rijk rekenen. Wil je als werkgever dat je werknemers zich gelukkig voelen? Gun ze af en toe tijd om hun balkon of tuin vogelvriendelijk te maken, en geef ze vetbollen, een waterschaal of inheemse planten cadeau. Of misschien kan de gemeente helpen met tegels wippen. Maak de ramen van het bedrijfspand vogelvriendelijk om raamslachtoffers te voorkomen en dim de lampen ’s nachts, zodat het vogelvoer – insecten – blijft leven.

Soft? Welnee. Zijn er veel soorten vogels in de buurt, dan leef je waarschijnlijk in een gezonde, groene omgeving. En wanneer er veel verschillende diersoorten zijn, geeft ons dat onbewust het gevoel dat onze leefwereld veilig is en dat is goed voor ons.

